Prosegue nel 2024 la misura “Incentivi Assunzioni” per gli iscritti al programma G.O.L.

La misura, studiata per completare il quadro dell’accompagnamento al lavoro delle persone iscritte ai centri per l’impiego, mira a coinvolgere le aziende valdostane, in particolare quelle di piccola dimensione, che caratterizzano il tessuto economico regionale, ad investire su coloro che, inseriti all’interno del programma G.O.L., hanno potuto recuperare o potenziare le proprie competenze, seguendo percorsi formativi e di avvicinamento al lavoro.

La volontà di mirare maggiormente la misura “Incentivi all’assunzione” sulle persone inserite nel programma G.O.L. ha dato i suoi frutti. Numerosi sono stati infatti gli inserimenti lavorativi per le persone in cerca di occupazione che si sono formate o riqualificate e che ora sono state reinserite nel mondo del lavoro. Auspico che le imprese continuino a utilizzare questa misura che favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro – sostiene l’assessore Luigi Bertschy.

Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link https://lavoro.regione.vda.it/<wbr></wbr>iniziative-in-atto/incentivi-<wbr></wbr>alle-assunzioni-per-le-<wbr></wbr>persone-iscritte-nel-<wbr></wbr>programma-gol

Le imprese possono presentare domanda per accedere alla misura, mediante l’apposita piattaforma al seguente link https://cigderoga.regione.vda.<wbr></wbr>it/cigderoga/Login.jsp