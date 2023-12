Sciopero perché la manovra del Governo danneggia il Servizio Sanitario Nazionale

"Diamo così seguito allo stato di mobilitazione e alla sequenza delle numerose iniziative di protesta finora adottate, più che mai necessarie, per opporci ad una Manovra che va a danno del Servizio Sanitario Pubblico, non risponde alle esigenze del personale sanitario, strizza l’occhio al privato e, cosa più grave di tutte, non riduce una lista d’attesa e non tutela la salute dei cittadini". AAROI-EMAC, FASSID (Federazione AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR), FVM e CISL Medici, riassumono così le ragioni dello sciopero proclamato per il 18 dicembre.

"Difendere il Servizio Sanitario Nazionale - spiegano in una nota - ha per noi un valore morale oltre che politico, per evitare che un patrimonio fondamentale della nostra società e del nostro welfare possa essere abbandonato a una politica incapace e piegata a interessi di mercato. I nostri appelli sono inascoltati da tempo. Non ci resta che fermarci. Sciopero di 24 ore il 18 dicembre. Per le feste c’è tempo!"

Dott.Jacopo Pernechele – AAROI-EMAC

Dott. Gianmarco Lunardi – FASSID

Dott. Claudio Roullet– FVM

Dott. Flavio Peinetti – CISL MEDICI

A.A.R.O.I.- EMAC: Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

FASSID: Federazione tra sindacati :

- A.I.Pa.C. (Associazione Italiana Patologi Clinici)

- S.N.R. (Sindacato Nazionale Area Radiologi)

- A.U.P.I. (Associazione Unitaria Psicologi Italiani)

- S.I.Me.T. (Sindacato Italiano Medici del Territorio)

- Si.Na.F.O. (Sindacato Nazionale Farmacisti Dirigenti)

F.V.M. Federazione Veterinari e Medici

C.I.S.L. Medici : Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Medici.