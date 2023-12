ALLA PEDIATRIA DELL’OSPEDALE BEAUREGARD CERIMONIA DI CONSEGNA DI GIOCATTOLI FRUTTO DELLA DONAZIONE FATTA DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA EMILE LEXERT DI AOSTA

Questa mattina, nel cuore dell'Ospedale Beauregard, si è tenuta una cerimonia toccante e piena di speranza. Il reparto di Pediatria ha ricevuto un dono prezioso: una fornitura di giocattoli generosamente offerta dalla scuola primaria Emile Lexert di Aosta.

Quest'atto di amore e solidarietà è stato frutto di un impegno instancabile durante l'anno scolastico precedente, quando gli alunni della scuola aostana hanno deciso di destinare 380 euro alla Struttura della Pediatria valdostana.

Questi fondi sono stati raccolti con la collaborazione della cooperativa scolastica “Insieme per aiutare” e dalla vendita dei manufatti nei mercatini. Con questi contributi, l'équipe del dott. Paolo Serravalle, Direttore di Pediatria e Neonatologia, ha potuto acquistare giocattoli pensati appositamente per i piccoli pazienti del reparto.

a cerimonia di consegna è stata un momento di pura gioia, con la presenza affettuosa della classe terza della scuola Lexert accompagnata dalle loro insegnanti e dalla preside.Il dott. Serravalle, visibilmente commosso, ha espresso la gratitudine per questa donazione così speciale, sottolineando il significato profondo di questo gesto di altruismo proveniente direttamente dai bambini. Durante l'evento, ha personalmente premiato gli alunni con "diplomi" speciali, mentre le infermiere del reparto hanno regalato loro trottole in origami come segno di apprezzamento.

L'Assessore alla Sanità Carlo Marzi ha portato il suo contributo, evidenziando l'importanza di questo momento di unione tra i bambini che gioiosamente passeranno il Natale a casa e quelli attualmente ricoverati, augurando loro una pronta guarigione. Ha inoltre apprezzato la scelta di giocattoli tradizionali, dimostrando come questo gesto abbia reso felici tanti bambini che trascorreranno del tempo in ospedale.Questo incontro, ha sottolineato, è anche un'occasione per riconoscere il lavoro straordinario di medici, infermieri e Oss che, con grande sensibilità, si dedicano ai bambini in un mestiere così delicato.

L'Assessore all'Istruzione, Jean-Pierre Guichardaz, ha condiviso l'emozione per l'impegno della scuola Lexert, elogiando la capacità degli alunni di trasformare uno sforzo collettivo in un gesto concreto. La loro dedizione ha permesso l'acquisto di giocattoli divertenti e stimolanti, regalando momenti di svago ai bambini che, nonostante le cure necessarie, desiderano anche distogliere la mente.

Questa cerimonia ha trasudato empatia, solidarietà e gratitudine, riconoscendo il prezioso impegno dell'équipe medica e la generosità sincera degli alunni della scuola Lexert, che con il loro gesto hanno reso più lieve il cammino di chi, in reparto, ha bisogno di cure e amore."