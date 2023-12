Katia Laurent eletta segretaria di categoria Savt Spectacle

Il Segretario generale Claudio Albertinelli ha espresso gratitudine per il servizio svolto da Parrella: "Desideriamo ringraziare Alessandro per il suo impegno e la dedizione dimostrati nel corso degli anni. Il suo contributo è stato inestimabile per il SAVT".

Il nuovo direttivo eletto, è composto da: Artaz Marco, Besenval Fabrizio, Brunod Marco, Calmi Paolo, Cavaletto Cinzia, Chatrian Flavio, Chizzo Mirko (Rai), Cretier Maximiliano, Droz Cristina, Framarin Renato, Herin Andrea, Laurent Katia, Grassi Massimo, Guala Edy, Ottin Eddy, Revil Carlo, Tassotti Andrea, Mecugni Gianluca, Voyat Remo.

Il neoo eletto direttivo Savt Spectacle

Inoltre, è stata votata la risoluzione finale riguardante le azioni future da mettere in campo per i lavoratori del Casinò di Saint-Vincent e della sede Rai Valle d’Aosta.

Casinò

Tenendo conto della prossima chiusura della procedura di concordato prevista per il 31 dicemb re 2024 e delle linee guida in elab orazione per il rilancio della Casa da gioco, il SAVT/Spettacle sollecita il governo regionale a valutare attentamente le strategie migliori per preservare il ruolo cruciale del Casinò come volano turistico e finanziario per la comunità valdostana. SAVT/Spectacle sottolinea inoltre l'importanza di salvaguardare i diritti dei lavoratori del Casinò, indipendentemente dalla futura gestione pub b licao privatizzata dell'istituzione.

Il Savt evidenzia la necessità di un nuovo contratto collettivo di lavoro aziendale per i lavoratori, mirando a ripristinare le regole in vigore prima del concordato.