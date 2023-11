Venerdì 1° dicembre aprono le piste di Valtournenche

Nel comprensorio Cervino Ski Paradise continuano le aperture di impianti di risalita e piste. Venerdì 1° dicembre verrà inaugurata la stagione di Valtournenche; entreranno in funzione la telecabina Valtournenche - Salette, le seggiovie Motta, Bec Carré, Du Col, Gran Sometta e i tapis roulant.

Nuove opportunità per gli sciatori, che potranno dunque sciare a Valtournenche oppure raggiungere Breuil-Cervinia attraverso la rinnovata seggiovia Gran Sometta. Si preparano alla nuova stagione anche Torgnon e Chamois, le cui aperture sono previste per l’Immacolata. Sabato 2 e domenica 3 dicembre, la seggiovia di Chamois che porta al lago sarà comunque aperta, ma solo ai pedoni.

Nella Valtournenche sarà una stagione all’insegna dello sci, accompagnato dalla buona cucina e dalla musica di alcuni tra i più celebri deejay d’Italia.

In pista con Radio Deejay

La nuova stagione porta con sé anche la partnership tra Cervino Ski Paradise e Radio Deejay, due importanti realtà italiane che hanno grandi ambizioni e intendono collaborare per continuare a crescere e a farsi conoscere nel mondo intero. Durante la stagione invernale, sulle piste di Breuil-Cervinia, Valtournenche, Chamois e Torgnon sarà facile incontrare alcuni noti deejay del Gruppo Editoriale GEDI; allo stesso tempo, il brand di Radio m2o sarà ben visibile sulla “pista 26” che a metà dicembre ospiterà la Coppa del Mondo di snowboard cross. La partnership prevede anche una serie di skipass che Cervino Spa metterà in palio tra gli ascoltatori della radio.

Sapori stellati ad alta quota

Nella Valtournenche si brinda anche con il primo ristorante di località ad aver ricevuto una stella Michelin. È il terzo in Valle d’Aosta, il primo in cui dietro ai fornelli si destreggia una donna. Ad amalgamare i sapori e guarnire piatti della tradizione valdostana è Amanda Eriksson, chef di origini svedesi e proprietaria del Wood. Un’esperienza da abbinare a un’uscita sulla neve, per una vacanza in totale relax o per celebrare un appuntamento particolare in quota, ai 2.000 metri con vista Cervino.

A metà dicembre torna il Pool Sci Italia

Il 16 e 17 dicembre il Pool Sci Italia farà tappa a Breuil-Cervinia per il suo consueto Prove Libere Tour, lo skitest itinerante che riunisce 25 marchi e mette a disposizione oltre 500 paia di sci in prova gratuita e sempre preparati dai tecnici, pronti anche a offrire consigli.