La Valle d’Aosta presente ad “Artigiano in Fiera” Dal 2 al 10 dicembre a Fieramilano Rho

Lo stand regionale, situato all’interno del padiglione 1, sarà costituito da un’area espositiva dedicata all’attività di valorizzazione e promozione del territorio valdostano, di cui una parte accoglierà l’IVAT (Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition) e un’area destinata a ospitare le 16 imprese partecipanti.

La Regione si presenta in fiera con la novità dell’area ristorazione, in cui verranno somministrati alcuni piatti tipici valdostani, con l’obiettivo di valorizzare anche il comparto della ristorazione e con uno spazio destinato alle dimostrazioni in loco di artigiani di tradizione valdostani all’opera che, per tutta la durata della fiera, si alterneranno presentando molteplici tipologie di lavorazioni, come la tornitura e l’intaglio del legno, la lavorazione del cuoio e la realizzazione di sculture in legno e in argilla.

ELENCO AZIENDE

CALENDARIO DIMOSTRAZIONI