Exterior design: scopriamo le ultime tendenze per valorizzare l'outdoor

Quando si vogliono rinnovare gli esterni della casa o dargli un aspetto nuovo è importante pianificare con cura ogni intervento, tenendo in considerazione una serie di aspetti come il budget a disposizione e lo stile da adottare.

In quest’ambito, è possibile guardare alle ultime tendenze in fatto di exterior design, così da trovare idee e ispirazioni per valorizzare al meglio la zona outdoor.

In questo modo, si ha l’opportunità di pianificare al meglio i lavori da effettuare, con la sicurezza di ottenere il risultato desiderato, oppure di migliorare un progetto iniziale con degli accorgimenti aggiuntivi.





Dare vita a un ingresso accogliente

La valorizzazione dell’outdoor passa innanzitutto per la cura dell’ingresso della casa, che costituisce un primo, importante biglietto da visita. In particolare, è la scelta del portoncino a giocare un ruolo fondamentale.

Il consiglio è quello di rivolgersi a produttori specializzati e optare per soluzioni di alta qualità che risultino al tempo stesso funzionali e belle da vedere. Ne costituisce un esempio Cocif, azienda italiana di riferimento del settore che realizza portoncini in legno e vetro di design.

In questo modo, è possibile valorizzare l’ingresso della casa con una soluzione che, grazie al vetro, consente di migliorare l’illuminazione naturale della casa, riducendo le barriere tra gli ambienti interni ed esterni. Il legno, invece, permette di usufruire di un materiale caldo, robusto ed elegante, in grado di valorizzare al meglio lo stile abitativo.

Naturalmente, com’è possibile leggere su questa pagina di Cocif.com , i portoncini in legno e vetro dell’azienda italiana si contraddistinguono anche per essere prodotti che offrono un elevato livello di sicurezza e alte prestazioni termiche e acustiche

Il tutto con la possibilità di beneficiare di molteplici configurazioni e disegni per quello che riguarda le inserzioni di vetri e finestrature.





Lo stile industriale alla conquista dell’outdoor

Lo stile industriale attualmente è sempre più gettonato nei progetti di exterior design, in quanto permette di creare contrasti di grande impatto estetico.

Si tratta di una corrente che prevede l’utilizzo di pochi elementi, contraddistinti da linee moderne ed essenziali. Ne costituiscono degli esempi significativi le fioriere in metallo, i pergolati con struttura in acciaio e le panchine in cemento.

In questa tipologia di spazi esterni, quindi, a prevalere sono principalmente tonalità neutre, fredde oppure scure. Il gioco di contrasti con la vivacità degli elementi naturali presenti nel giardino, quindi, si va a creare anche da un punto di vista cromatico.





L’illuminazione di design per gli esterni

Anche l’illuminazione esterna gioca un ruolo fondamentale nella valorizzazione dello spazio outdoor.

Attualmente, del resto, è possibile scegliere tra un’ampia varietà di proposte per illuminare il giardino, che vanno ad affiancarsi ai tradizionali faretti che ancora oggi costituiscono l’opzione più gettonata per portare punti di luce nella zona piscina e sul vialetto.

In particolare, stanno registrando sempre più successo le soluzioni di lighting design progettate appositamente per l’esterno, che permettono di creare un’atmosfera unica, andando ad arricchire la zona outdoor con un tocco di stile estremamente ricercato.

Si tratta di elementi come eleganti applique, che risultano perfette per il patio, essendo in grado di rendere l’area più accogliente, oppure le lampade a sospensione, particolarmente indicate per illuminare in modo piacevole e discreto l’area dell’outdoor da destinare a pranzi e cene conviviali.