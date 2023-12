Da Torino a Roma gli store Peserico

A Torino, Milano, Verona, Venezia, Verona, Roma, Firenze, Forte dei Marmi, Santa Margherita Ligure, Capri, ci sono i grandi store diretti di Peserico (oltre a decine di negozi e boutiques plurimarca) dove poter ammirare le collezioni uomo-donna di questo brand che è uno dei grandi nomi della moda italiana, sempre al centro dell’attenzione sia in Italia che all’estero.

Qualità, design, bellezza, colori da tempo hanno conquistato anche la clientela più esigente (negli Stati Uniti vanno letteralmente pazzo per questo brand).

Molto del merito dell’exploit di Peserico si deve all’aver sempre puntato molto nel retail e lo confermano le numerose aperture di vari store nell’ultimo anno o poco più.

In via della Spiga, nel cuore dell’eleganza milanese, Peserico ha dato vita ad uno spazio di 300 mq, su due piani, all’interno del famosissimo palazzo Pertusani, accanto alle grandi griffe internazionali e po ha aperto un monomarca a Capri, un altro nell’esclusiva Puerto Banus in Spagna oltre a Sylt in Germania e poi vari altri spazi, dedicati all’uomo con Bloomingdale’s, prestigiosa catena di negozi sparsi in tutto il territorio statunitense, addirittura alla Peserico hanno pensato di sbarcare, stavolta in partnership, in paesi lontani cone il Kazakistan, l’Arzebaijan e l’Uzbekistan.

