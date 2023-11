Almanach de dimanche Le Christ roi saint Conrad saint Delphine

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 26 novembre

Chiesa parrocchiale dell’Immacolata – ore 10.30

S. Cresime

Lunedì 27 novembre – venerdì 1° dicembre

Spotorno

Esercizi spirituali della Conferenza episcopale piemontese



LE MESSAGER RICORDA Le Christ roi saint Conrad saint Delphine

La Chiesa celebra Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'universo

Solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo: a Lui solo il potere, la gloria e la maestà negli infiniti secoli dei secoli.

Al termine dell’Anno liturgico si celebra la 34a domenica del cosiddetto «Tempo ordinario». La solennità, che cade di norma negli ultimi dieci giorni di novembre, è dedicata a Gesù Cristo Re dell’universo. In tal modo si vuole sottolineare che Cristo redentore è il Signore della storia, l’inizio e la fine del tempo.

Il sole sorge alle ore 7,44 e tramonta alle ore 16,50

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. (Papa Francesco)”.