Campagna UNCEM contro la desertificazione commerciale nei Paesi: per il Black Friday scegli il negozio sotto casa, del territorio

Il #blackfriday è solo nei negozi del tuo territorio. Gli acquisti solo sotto casa, e non sulle grandi piattaforme di logistica e mega siti web.

Salviamo con Uncem i negozi, che nei paesi sono sempre meno, più deboli, visto che oltre 200 Comuni in Italia non hanno più negozi e bar. Altri 500 sono a rischio desertificazione commerciale.

Il black friday on line è distruttivo per l'economia delle città e dei paesi. Secondo anno di campagna Uncem Uncem ridiffonde l'appello e la campagna di marketing territoriale, da far circolare ovunque, da affiggere nei negozi e nei bar.

Per un invito a tutti a comprare nei negozi del proprio territorio, a comprare sotto casa. Sempre di più. Diciamolo sui social.