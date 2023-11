Almanach de vendredi 24 novembre sainte Firmine

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 24 novembre

Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent – ore 20.30

Veglia d’Avvento con i giovani

Sabato 25 novembre

Chiesa parrocchiale di Arvier – ore 15.00

S. Cresime per l’Unità parrocchiale di Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Valsavarenche

Domenica 26 novembre

Chiesa parrocchiale dell’Immacolata – ore 10.30

S. Cresime

Lunedì 27 novembre – venerdì 1° dicembre

Spotorno

Esercizi spirituali della Conferenza episcopale piemontese





LE MESSAGER RICORDA sainte Firmine

La Chiesa celebra Santi Martiri Vietnamiti (Andrea Dung Lac e 116 compagni)

Il cattolicesimo giunse in Vietnam sul finire del secolo XVI, ma fu continuamente osteggiato dai regnanti locali: tra i secoli XVII e XIX, si susseguirono più di 50 editti contro i cristiani, che provocarono l’uccisione di circa 130 mila fedeli. 117 di essi, beatificati negli anni 1900, 1906, 1909 e 1951, sono stati unificati in un solo gruppo e canonizzati da san Giovanni Paolo II, che li ha anche dichiarati Patroni del Vietnam con la Lettera apostolica «Si quidem cunctis» del 14 dicembre 1990. Il gruppo comprende: 8 vescovi, 50 sacerdoti, 59 laici (tra cui medici, militari, molti padri di famiglia e una madre di famiglia). A rappresentarli tutti, il Martirologio Romano nomina Andrea Dung-Lac, prima catechista e poi sacerdote, che riscuote in Vietnam una particolare devozione. La data della memoria liturgica unitaria è il 24 novembre, giorno nel quale morirono tre di essi.

Il sole sorge alle ore 7,35 e tramonta alle ore 16,56

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. (Papa Francesco)”.