Conto alla rovescia per "Le REVEillon du Nouvel An 2024 – Il Capodanno di Aosta 2024"

Si informa che nella sezione “Bandi di gara e contratti” del sito Internet comunale www.comune.aosta.it (percorso “Documenti e dati”, “Bandi di gara”, “Servizi”) è stato pubblicato un avviso esplorativo finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici potenzialmente interessati all’organizzazione “chiavi in mano” della manifestazione denominata “Le REVEillon du Nouvel An 2024 – Il Capodanno di Aosta 2024”.

Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, formulata e inviata secondo le modalità descritte nell’avviso, entro venerdì 1° dicembre 2023.

Tutti i professionisti che avranno presentato regolare candidatura verranno invitati alla procedura di affidamento tramite il portale mercato elettronico, categoria: Servizi di organizzazione eventi.