Nasce la Bataille Karaoke, una sfida a squadre all’ultima canzone

Un nuovo tipo di sfida, una nuova battle per mettersi alla prova: alla Cittadella dei Giovani di Aosta è arrivata la Bataille Karaoke, una sfida all’ultima canzone.

L’appuntamento, giovedì 7 dicembre alle 21, si rivolge innanzitutto alle realtà locali che già organizzano serate di karaoke, ma e non solo la partecipazione alla serata è infatti completamente libera e aperta a tutti. Oltre ai partecipanti, il punto forte sarà la musica: non ci saranno le basi registrate, ma la Kaliba Live Band di Biella che animerà la serata e accompagnerà le performance con la sua musica dal vivo.

Durante la bataille ogni squadra potrà cimentarsi nel suo genere preferito, gentilmente offerto dalla band. Ma per una buona sfida non bastano solo i partecipanti e la musica, ci vogliono dei giudici, i partecipanti verranno valutati dal pubblico in sala secondo diversi parametri: non solo la voce, ma anche l’interpretazione, la presenza scenica e molto altro. Una serata goliardica con in palio il premio di migliore squadra di karaoke cittadina.

Sono invitate a partecipare tutte le realtà che già organizzano serate di Karaoke, ma anche squadre non affiliate ad un luogo specifico, composte da gruppi di amici o colleghi. I gruppi devono essere composte da un massimo di 5 partecipanti. L’iscrizione è gratuita e aperta fino al 30 novembre sul sito di Cittadella dei giovani compilando l’apposito google form. Inoltre sarà possibile partecipare come pubblico e interagire con la serata.

Al termine della serata la festa prosegue con un afterparty per tutte le squadre presso il locale Snooker, che è partner dell’evento.