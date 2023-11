Almanach de dimanche 19 novembre saint Grégoire le Thaumaturge

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 19 novembre

Chiesa parrocchiale di Gressan – ore 10.30

S. Cresime per l’Unità parrocchiale

Cattedrale ore 18.00

S. Messa con le cantorie della Diocesi per la Festa di S. Cecilia

Lunedì 20 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30 – 13.00

Incontro di Formazione del Clero

Priorato di Saint-Pierre – ore 14.00

Riunione del Collegio dei Consultori

Seminario – ore 17.30

Consulta diocesana delle Aggregazioni ecclesiali

Martedì 21 novembre

Cattedrale – ore 10.00

S. Messa in onore di Maria S.ma Virgo Fidelis

Patrona dell’Arma dei Carabinieri

Seminario – ore 18.00

Riunione degli uffici pastorali diocesani

Giovedì 23 novembre

Vescovado – mattino e pomeriggio

Udienze

Venerdì 24 novembre

Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent – ore 20.30

Veglia d’Avvento con i giovani

Sabato 25 novembre

Chiesa parrocchiale di Arvier – ore 15.00

S. Cresime per l’Unità parrocchiale di Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Valsavarenche

Domenica 26 novembre

Chiesa parrocchiale dell’Immacolata – ore 10.30

S. Cresime

Lunedì 27 novembre – venerdì 1° dicembre

Spotorno

Esercizi spirituali della Conferenza episcopale piemontese





La Chiesa celebra San Gregorio Taumaturgo Vescovo

A Neocesarea nel Ponto, nell’odierna Turchia, san Gregorio, vescovo, che, abbracciata fin dall’adolescenza la fede cristiana, fu grande cultore delle scienze sia umane sia divine; ordinato vescovo si mostrò insigne per dottrina, virtù e zelo apostolico e per i numerosi miracoli da lui operati ricevette il nome di Taumaturgo.

S. Gregorio, soprannominato Taumaturgo, nacque al principio del secolo III in Neocesarea del Ponto. I suoi genitori, illustri per nobiltà e ricchezze, ma idolatri, lo allevarono, assieme al fratello Atenodoro, nelle pagane superstizioni. Ma la Provvidenza Divina che aveva prestabilito di farne due grandi luminari della Chiesa, dispose che ancora fanciulli trovassero la verità e la vera religione.

Dotato di grande penetrativa e di una sete inestinguibile di sapere, Gregorio fu messo a frequentare la scuola di filosofia del celebre Origene.

Alla luce di quelle lezioni tanto eloquenti, la sua mente logica fu rischiarata e ben presto volle essere battezzato. Approfonditosi in modo particolare nello studio della Sacra Scrittura, deliberò di consacrarsi interamente al divino servizio e di rinunziare a ogni vantaggio terreno. Infatti, mentre era ancora a Cesarea, la morte gli rapì i genitori, ed egli trovandosi padrone di molte ricchezze, ne fece parte alle vedove e agli orfani e si ritirò in una solitudine.

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. (Papa Francesco)”.