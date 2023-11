Saison culturelle Spectacle 2023/2024 Spettacolo teatrale “TIPI” di e con Roberto Ciufoli Récital comico-Antrolopoligico

Ma non dovevamo parlare d’amore? TIPI è una carrellata di tipologie umane, un esilarante percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore fino all’innamorato, mostrando come una particolare caratteristica psicologica condizioni un atteggiamento fisico, un modo di parlare e di scegliere le parole. Tutto parte dall’osservazione del linguaggio del corpo che non sa mentire, è sincero e rivelatore. Imparando a decifrarlo possiamo capire molto di chi ci sta di fronte, concedendoci un po’ di attenzione, approfondendo la superficialità di un incontro. Si ride di noi, di questa nostra umanità così fortemente spaesata e confusa con monologhi, poesie, sketch e balli che rendono lo spettacolo un vero “multi-one-man-show”.

I biglietti sono in vendita on line sul sito WEBTIC.IT e al punto vendita della Saison Culturelle.

Lo spettacolo è fuori abbonamento.

Biglietto unico: € 15,00.

Per informazioni:

Sito internet : www.saisonculturellevda.it e-mail : saison@regione.vda.it