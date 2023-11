INAUGURAZIONE PMI DAY 2023 VALLE D'AOSTA

L'evento annuale del Pmi Day, sin dal suo avvio nel 2010, rappresenta un'importante occasione in cui le piccole e medie imprese affiliate a Confindustria aprono le loro porte ai giovani. Si tratta di un'iniziativa strategica, co-organizzata con le Associazioni di Confindustria, che mira a diffondere la consapevolezza sulla realtà produttiva delle imprese. Questo evento offre agli studenti un'opportunità unica di conoscere direttamente le imprese, le loro prospettive e il loro impegno per la crescita economica, attraverso esperienze dirette in loco e incontri coinvolgenti con i protagonisti aziendali.

Il Pmi Day, un'occasione che coinvolge sia l'Italia che l'estero, abbraccia centinaia di imprese e migliaia di partecipanti. Esso fornisce agli studenti l'opportunità di osservare il processo di creazione dei prodotti e dei servizi, cogliendo l'esperienza e la dedizione delle persone che li sviluppano. Questo evento offre loro la possibilità di conoscere la storia delle aziende, l'orgoglio e l'impegno delle persone che ne fanno parte. Quest'anno, il tema centrale riguarda la Libertà - un valore fondamentale nella società moderna. Libertà come un diritto essenziale da tutelare, garantire e rispettare. Libertà intesa come responsabilità verso gli altri e verso il benessere comune. Libertà intesa come motore per la ricerca, l'innovazione e la crescita economica.

In Valle d'Aosta, ben 17 aziende associate a Confindustria parteciperanno all'evento, aprendo le loro porte a oltre 820 studenti provenienti dalle principali scuole e istituti della regione. L'inaugurazione ufficiale avrà luogo presso la StMicroelectronics in via Lavoratori - Vittime del Col du Mont, 28 Aosta, dalle 8.30. All'inaugurazione saranno presenti figure di spicco come la Presidente del Comitato della Piccola Industria di Confindustria Valle d'Aosta, Elena Vittaz, e il Vicepresidente nonché Assessore allo Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro della Regione Valle d'Aosta, Luigi Bertschy. Antonella Mauri parteciperà in rappresentanza dell'Assessore all'Istruzione, Jean-Pierre Guichardaz.

Il Pmi Day gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Inoltre, è parte integrante della Settimana della Cultura d'Impresa promossa da Confindustria e della Settimana europea delle PMI, supportata dalla Commissione Europea.