Un servizio di demolizione moto è pensato per tutte quelle persone che ne hanno almeno una e sono tantissime nel nostro Paese e a un certo punto prendono una decisione a malincuore ma inevitabile e cioè di farla demolire e rottamare, e questa decisione può avere varie origini diverse.

Semplicemente possiamo parlare di quelle persone che hanno una moto vecchia che hanno sfruttato al massimo e pensiamo a chi ha una moto anche di grossa cilindrata e con gli amici o con i partner ha fatto dei viaggi lunghissimi e quindi l'ha utilizzata molto.

Solo che poi a un certo punto, quando ci si rende conto che sarebbe pericoloso utilizzarla, perché potremmo rimanere in panne e soprattutto quando il meccanico ci dice che ci costerebbero troppo i vari interventi di riparazione, sono tutti segnali che ci indicano che dobbiamo farla demolire se non la possiamo vendere.

Perché se fosse in condizioni discrete potremmo provare a venderla e poi sarebbero i nuovi proprietari dopo qualche anno a rottamarla e noi avremmo guadagnato un gruzzoletto da investire in altro modo.

Ma se si trova in condizioni eccessivamente fatiscenti, è chiaro che se anche la vogliamo vendere non la compra nessuno, almeno che non proviamo a rivolgerci a quei punti vendita di compro auto e moto incidentate o vecchie e se la nostra moto gli interessa e se ci fanno una proposta d'acquisto, e noi decidiamo se ci sembra sufficiente oppure no.

Oppure un'altra soluzione è quella di regalarla magari a qualche amico che comunque la utilizzerebbe e la vuole aggiustare, o sennò dobbiamo semplicemente contattare dei concessionari per andare a comprare un'altra e saranno loro a rottamarla, facendoci gli sconti.

Che poi è un qualcosa che fanno molte persone anche quando la moto non è molto vecchia, però la sostituiscono per una più potente, e tutti sappiamo che gli incentivi sono rivolti a quelle persone che sostituiscono il loro veicolo per un altro meno inquinante.

Se non vogliamo comprare una nuova moto dobbiamo rivolgerci ai centri di autodemolizione

Poi ci sono quelle persone che non hanno nessuna intenzione di comprare una nuova moto perché ne hanno un'altra o perché vogliono passare alla macchina e già ce l'hanno, o semplicemente però non se la possono permettere e quindi rimanderanno questo momento.

A questo punto come suggerivamo dal titolo di questa seconda parte, l'unica soluzione sarà rivolgerci a un centro di autodemolizione, che si occuperanno loro di tutto il processo e addirittura potremmo metterci d'accordo, per chiedere se possono venire a ritirare la moto a domicilio con un carro attrezzi magari pagando un piccolo sovrapprezzo.

A quel punto, come già ricordato questi centri hanno sempre la stessa procedura di recuperare quelle componenti che si possono recuperare e smaltire quelle che non sono in condizioni.

Già per telefono ci potranno dire quali documenti dobbiamo consegnare e soprattutto ci ricorderanno che poi alla fine ci presenteranno un certificato di rottamazione dopo che loro avranno cancellato la moto dal Pubblico Registro Automobilistico, se parliamo di una moto oltre 50cc.