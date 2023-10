“Cuori ardenti, piedi in cammino” - questa sera veglia per la Giornata Missionaria

«Attraverso l’esperienza di questi due discepoli che, nell’incontro con Cristo risorto, si trasformano in attivi missionari, papa Francesco (nel suo Messaggio per la GMM 2023, ndr) richiama prima di tutto il valore della Parola di Dio per la vita dei battezzati», spiega don Pizzoli nella sua introduzione al tema.

«In un secondo passaggio del suo messaggio – prosegue il direttore di Missio – il papa ci sottolinea l’importanza dell’Eucarestia: “Occorre ricordare che un semplice spezzare il pane materiale con gli affamati nel nome di Cristo è già un atto cristiano missionario. Tanto più lo spezzare il Pane eucaristico che è Cristo stesso è l’azione missionaria per eccellenza, perché l’Eucaristia è fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa”. Infine il papa ci ricorda l’importanza del mantenere viva la mission

Sabato 21 ottobre la Diocesi di Aosta ha organizzato veglie missionarie per la Giornata Missionaria Mondiale. Ad Aosta la veglia si svolgerà alle ore 20.30, nella Chiesa parrocchiale di Saint Martin de Corléans Veglia di preghiera in occasione della Giornata Missionaria Mondiale "Cuori ardenti, piedi in cammino".