Nuove opportunità di lavoro e crescita al femminile

Un negozio completamente al femminile, ci lavorano 6 donne con un’età media di 38 anni. E’ quello inaugurato da Tigotà, brand che commercializza prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa, a Point Saint-Martin in via Via Nazionale per Carema. Il brand, leader nel settore drugstore, opera in tutta Italia ed arriva in Valle D’Aosta con la volontà di crescere. Al taglio del nastro era presente il Sindaco Marco Sucquet.

Tigotà può essere tranquillamente definita un’azienda “in rosa” visto che degli oltre 5 mila collaboratori l’85% è donna, di 58 diverse nazionalità. Lo store è secondo della Regione. La società sul territorio nazionale conta quasi 700 negozi ed è il punto di riferimento nel comparto dei cosiddetti drugstore. “Ringrazio le istituzioni per la vicinanza e l’attenzione – afferma Tiziano Gottardo, Presidente di Tigotà - aprire un nuovo punto vendita è un momento di grande soddisfazione, abbiamo colto immediatamente l’opportunità che ci veniva offerta a Pont Saint-Martin”.

Le nuove aperture vanno di pari passo con le assunzioni che nel corso del 2022 sono state oltre 300 a livello nazionale: numeri che il brand sta confermando nel 2023, offrendo nuove opportunità occupazionali anche sul territorio emiliano dove attualmente ci sono 42 posizioni lavorative aperte. L’azienda sta anche valutando proposte immobiliari, con spazi da prendere in affitto, in tutta la Valle D’Aosta. “Siamo arrivati con l’intenzione di continuare a investire e crescere offrendo al contempo opportunità lavorative a questo territorio”.