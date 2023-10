Incidenti sul Lavoro: Giornata commemorativa ad Aosta

Nella città di Aosta, il 8 ottobre 2023, si è svolta la 73ª Giornata in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Questa giornata di commemorazione è stata un momento di riflessione e sensibilizzazione sulle conseguenze degli incidenti sul lavoro, con un particolare focus sulla Valle d'Aosta.

I Dati Ufficiali dell'INAIL

Prima di entrare nei dettagli dell'evento, è doveroso prendere atto dei dati ufficiali comunicati dall'INAIL, che gettano luce sulla reale portata del problema in questa regione montagnosa. Alla data del 31 agosto 2023, sono stati denunciati 911 infortuni totali e 35 malattie professionali in Valle d'Aosta. Inoltre, è stato registrato un tragico infortunio mortale.

Questi numeri sottolineano l'importanza di eventi come la Giornata in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, che mirano a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere misure di prevenzione per garantire un ambiente di lavoro più sicuro.

La Giornata Commemorativa

L'evento ha preso il via con una solenne Santa Messa presso la Chiesa di Santo Stefano, dove parenti delle vittime e rappresentanti delle istituzioni si sono uniti per pregare e ricordare coloro che hanno perso la vita a causa di incidenti sul lavoro.

Successivamente, in un gesto di profonda commozione, è stata deposta una corona di fiori al monumento dedicato ai caduti sul lavoro, un simbolo tangibile del tributo a tutte le vite spezzate in occasione del lavoro.

La Cerimonia Civile

Il corteo, con la guida della banda cittadina, si è poi diretto al Salone Ducale del Municipio di Aosta, dove ha avuto luogo la cerimonia civile. Questa è stata l'occasione per i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali di esprimere il loro sostegno e impegno per migliorare la sicurezza sul luogo di lavoro.

Tra i discorsi ufficiali, spicca l'intervento del Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, che ha sottolineato l'importanza di proteggere i lavoratori e promuovere la cultura della sicurezza.

Riconoscimenti e Onorificenze

Durante la cerimonia, sono stati consegnati brevetti e distintivi d'onore a individui meritevoli che si sono distinti per il loro impegno a favore della sicurezza sul lavoro.

Al termine degli interventi ufficiali, sono state consegnate le prestigiose targhe ANMIL al Sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e al Presidente della Regione, Renzo Testolin, che hanno accolto con gratitudine tale riconoscimento.

Infine, è stata conferita una targa ANMIL al Consigliere Onorario, Michel Arlian, per il suo straordinario supporto alla sede di Aosta per oltre tre decenni.