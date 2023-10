Avvio della campagna vaccinale antinfluenzale e anti covid 2023-2024

L’Azienda Usl e l’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali comunicano l’avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid per la stagione 2023-2024: inizierà il 12 ottobre principalmente negli studi dei Medici di famiglia e dei Pediatri di libera scelta e nelle farmacie che hanno confermato la disponibilità (l’elenco delle farmacie aderenti alla campagna vaccinale sarà pubblicata sul sito www.ausl.vda.it).

I due vaccini possono essere somministrati contemporaneamente.

Per i cittadini temporaneamente privi di Medico di famiglia o il cui Medico non aderisce alla campagna sarà possibile effettuare le vaccinazioni, previa prenotazione, presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica nella sede di Aosta (Via St. Martin de Corleans 250 - ex maternità) e nella sede territoriale di Donnas (Poliambulatorio di Via Roma 105).

Le prenotazioni sono aperte dal 12 ottobre ai numeri 0165 546097 oppure 0165 774655 chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00.

Gli utenti non autosufficienti o non deambulanti privi di Medico di famiglia saranno contattati e vaccinati a domicilio dal personale dell’Area territoriale.

Per gli aventi diritto alla vaccinazione, sarà valutata l’opportunità di organizzare giornate vaccinali “Open day”.

Nelle microcomunità la vaccinazione sarà effettuata dai Medici di Medicina generale. Gli ospiti temporaneamente privi di Medico di famiglia saranno vaccinati dal personale dell’Area territoriale.

La vaccinazione antinfluenzale e anti Covid è raccomandata e gratuita per le seguenti categorie:

persone di età pari o superiore a 60 anni

ospiti delle strutture per lungodegenti

donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “postpartum”, comprese le donne in allattamento

operatori sanitari e sociosanitari

soggetti di ogni età compresi nelle categorie a rischio per patologia concomitante

familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e gratuita anche per:

bambini nella fascia di età 6 mesi - 6 anni

soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo

lavoratori appartenenti a categorie a rischio, tra cui Forze dell’Ordine, Polizia locale, Vigili del Fuoco, soccorritori, insegnanti e personale scolastico

donatori di sangue

La vaccinazione anti Covid si avvarrà delle nuove formulazioni monovalenti del vaccino Cominarty (Omicron XBB 1.5) sia per le dosi di richiamo sia per i nuovi cicli vaccinali.

La dose di richiamo è raccomandata a distanza di 6 mesi dall’ultima dose di vaccino anti Covid ricevuta o dall’ultima infezione, indipendentemente dal numero di dosi/episodi di malattia pregressi.