Valle d’Aosta e Azienda USL al 51° Congresso Nazionale SIRM - Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, a Milano

All'evento che proponeva un importante focus sullo sport, i radiologi del “Parini” hanno avuto il sostegno dei campioni Federica Brignone e “Chicco” Pellegrino, protagonisti di video dedicati al convegno, e di Francesco De Fabiani e Samuela Comola, presenti allo stand.

Si è appena concluso con grande successo il 51° Congresso nazionale SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica) intitolato "The Next Generation", che ha visto la partecipazione della Regione Valle d'Aosta e dell'Azienda USL con uno stand nella prestigiosa sede Mi.Co a Citylife, Milano. L’evento, inserito nel primo congresso congiunto dell'area radiologica, diagnostica e interventistica, ha riunito circa 8.000 medici radiologi specialisti, tra cui radiologi, medici nucleari e radioterapisti, offrendo un'opportunità unica di condivisione e sviluppo professionale.

Grazie all'iniziativa del Dott. Massimiliano Natrella, Direttore della SC Radiologia dell'Ospedale "Parini" di Aosta, e al sostegno dell’Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali e dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Commercio, l’Azienda USL ha allestito uno spazio di rappresentanza dedicato ai punti di forza della Valle d’Aosta, con un focus particolare sullo sport: "Con l'intento di attrarre professionisti a lavorare in Valle d'Aosta, abbiamo colto l'occasione del congresso per presentare la nostra regione come un luogo ideale non solo per la qualità della vita, ma anche per l'avanguardia tecnologica nel Dipartimento di Diagnostica per Immagini e le collaborazioni di alto profilo su cui l’Azienda investe". "L’interesse – prosegue il Dott. Natrella - è stato ancora superiore a quello che avevamo immaginato. Abbiamo raccolto numerosi contatti con colleghi di molte regioni e lanciato le basi per nuove collaborazioni. Viviamo e lavoriamo in una regione splendida, dove fare sport e stare all’aria aperta in una natura incontaminata sono la normalità. Aggiungendo che la nostra struttura ospedaliera è competitiva per tecnologie e esperienza su casi legati allo sport, lo scenario merita di essere raccontato e promosso. Come abbiamo fatto”.

da sx il Direttore della Radiologia Massimiliano Natrella, l'atleta valdostano Francesco De Fabiani, il Presidente del Coni VdA Jean Dondeynaz, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, l'atleta valdostana Samuela Comola, il presidente della Federazione italiana rugby Marzio Innocenti

Durante il congresso, lo stand valdostano ha potuto contare sulla presenza degli atleti Samuela Comola e Francesco De Fabiani, raggiunti dal Presidente del CONI VdA, Jean Dondeynaz, e dal Presidente del CONI Giovanni Malagò, premiato al convegno per il suo contributo alla promozione dello sport e della salute.

Elemento chiave dello stand sono stati anche i video appositamente creati per il congresso dai campioni valdostani Federica Brignone e Federico Pellegrino. I video, diffusi in sequenza continua insieme a un approfondimento sulla Radiologia del “Parini”, hanno messo in luce il legame forte tra la Regione Valle d'Aosta, la qualità di vita e i servizi correlati, il mondo sportivo e l'eccellenza in ambito medico.

Durante il congresso SIRM 2024 è stato anche presentato il primo progetto SIRM-CONI, un accordo di cooperazione per creare un network nazionale di specialisti radiologi per gli sportivi, in vista dell'evento olimpico Milano Cortina 2026.

L'Assessore regionale alla Sanità e Politiche sociali, Carlo Marzi: "La partecipazione del nostro reparto di Radiologia del Dottor Natrella ad un congresso di tale levatura rafforza il continuo impegno che con l'azienda USL è volto ad attrarre professionisti qualificati e ad instaurare collaborazioni strategiche con altre realtà italiane ed europee, fondamentali per mantenere e migliorare continuamente i servizi sanitari offerti ai nostri cittadini. Nel contempo, questi eventi rappresentano l’occasione per restituire all’esterno una immagine positiva della Sanità pubblica della nostra regione, evidenziandone i punti di forza e le sinergie che concorrono a garantire i servizi e il loro sviluppo nei nostri complessi territori di montagna".

il Direttore della Radiologia Massimiliano Natrella accoglie allo stand medici e specializzandi

L'Assessore regionale al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques: "Questo congresso medico scientifico è senza dubbio una vetrina eccezionale per la nostra regione. La Valle d'Aosta, con la sua bellezza naturale e le sue infrastrutture turistiche di alta qualità, è una meta ideale non solo per i turisti appassionati di sport ma anche per professionisti che vogliono vivere ogni giorno queste opportunità. Promuovendo il nostro territorio in un contesto così prestigioso, speriamo di attrarre nuovi visitatori e nuovi lavoratori che possano godere delle eccellenze della nostra splendida regione, contribuendo così al suo sviluppo economico e sociale".

la radiologa Monica Alessi allo stand

“La partecipazione della Regione Valle d'Aosta e dell'Azienda USL Valle d'Aosta al Congresso SIRM – aggiunge il Dott. Natrella - disegna un nuovo modello di promozione dell'eccellenza valdostana medica e sportiva, consolidando il ruolo centrale della radiologia nella diagnosi e nel trattamento dei traumi sportivi. Il reclutamento di medici radiologi così come le collaborazioni con Università di regioni non limitrofe è per noi fondamentale e vitale per garantire un servizio essenziale e centrale come la diagnostica per immagini e per migliorare l’offerta radiologica ai nostri cittadini. Per questo voglio ringraziare la Direzione strategica aziendale, il Presidente della Regione Renzo Testolin e gli Assessori Marzi e Grosjacques per aver creduto nel progetto. Un ringraziamento speciale va poi ai quattro atleti che ci hanno supportato e al Presidente del CONI VdA Dondeynaz”.