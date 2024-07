ATTIVATO LO SPORTELLO PER IL CONTROLLO GRATUITO DELLA COMMESTIBILITÀ DEI FUNGHI RACCOLTI DA PRIVATI CITTADINI

In occasione dell’avvio della stagione dei funghi, anche quest’anno l’Azienda USL attiva uno sportello con un micologo a disposizione dei privati cittadini per la verifica della commestibilità degli esemplari raccolti o ricevuti in regalo, in modo da assicurarsi un consumo senza rischi di intossicazione.

Il servizio è attivo dal mese di agosto fino a novembre tutti i lunedì dalle ore 14:30 alle ore 15:30 previo appuntamento presso la sede del Dipartimento di Prevenzione di Quart (AO), in loc. Amérique 7/L.

Per richiedere la consulenza del micologo è possibile contattare la Segreteria del Servizio d’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione al numero 0165 774613 dalle ore 09:00 alle 12:00, dal lunedì al venerdì.

I micologi esperti dell’Azienda ricordano ai cittadini alcune buone regole e informazioni importanti:

· è bene raccogliere i funghi interi e completi di ogni parte, privi di muffe o eccessive tarlature, non imbevuti d’acqua e non eccessivamente maturi, trasportarli in contenitori aerati (cestini) e conservarli in frigorifero.

· è sconsigliato il consumo di funghi a bambini e a donne in gravidanza e in allattamento e comunque si raccomanda di non consumarli in caso di dubbio, in grandi quantità ed in pasti ravvicinati, crudi o non adeguatamente cotti, poiché diverse specie di funghi mangerecci provocano disturbi o avvelenamenti se consumati crudi o poco cotti.

· non esistono metodi popolari, come l’uso dell’aglio o di metalli od altro, in grado di indicare la tossicità del fungo. L’unico metodo sicuro è la determinazione della specie da parte di micologi qualificati.

· La vendita dei funghi freschi spontanei è consentita solo previa certificazione di avvenuto controllo da parte dei micologi e nei punti vendita autorizzati. I funghi utilizzati da esercizi di ristorazione necessitano sempre della certificazione di avvenuto controllo micologico. I funghi in commercio devono sempre essere accompagnati da un cartellino che riporta il nome della specie contenuta, la data dell’avvenuto controllo, la firma del micologo.