OPERA DIOCESANA PELLEGRINAGGI: SOSPESE LE PARTENZE PER ISRAELE E NOTIZIE SUL PELLEGRINAGGIO IN CORSO IN GALILEA

L’Opera diocesana Pellegrinaggi di Torino sta seguendo costantemente e attentamente la situazione in Israele, in particolare con il Ministero degli Esteri italiano, con i Consolati di Tel Aviv e Gerusalemme, la Custodia di Terra Santa e la nostra agenzia corrispondente in Israele.

È in corso il pellegrinaggio di un nostro gruppo (27 persone) che si trova in Galilea e quindi in zona non coinvolta dagli scontri. In base dell’evolversi della situazione valuteremo la soluzione migliore per la salvaguardia e tutela dei nostri pellegrini, compresa la cancellazione del viaggio ed il rientro in sicurezza dei nostri pellegrini.

Al momento in via prudenziale sono sospese tutte le partenze per Israele – Territori Palestinesi fino a nuova disposizione.

Preghiamo il Dio della pace perché tocchi i cuori dei responsabili degli scontri per farli desistere affinché quanto prima torni la pace e cessino le sofferenze delle popolazioni coinvolte.

Don Massimiliano Giancarlo Arzaroli Presidente Opera diocesana Pellegrinaggi Torino