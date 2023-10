Residenze per anziani: numeri delle rsa in crescita a Bologna e provincia

L'aumento dell'età media nella popolazione italiana ha inevitabilmente portato anche a una richiesta maggiore di posti all'interno di strutture sociosanitari che siano in grado di accogliere anziani autosufficienti oppure con particolari patologie in un ambiente confortevole e sicuro, così che si possano sentire a proprio agio. Per quanto concerne l'Emilia Romagna, ad esempio, è possibile rivolgersi ad Anni Azzurri, realtà specializzata nel settore che ha 6 residenze dislocate tra Reggio Emilia e Bologna, in grado di accogliere pazienti con problematiche diverse sia per brevi che per lunghi periodi. L'obiettivo di Anni Azzurri è quello di proporre soluzioni in grado di rispondere alle esigenze di tutti i pazienti offrendo assistenza 24h su 24 e garantendo dei percorsi personalizzati realizzati su misura in base alle necessità dei singoli ospiti.

Le residenze Anni Azzurri in Emilia Romagna

Le Rsa in provincia di Bologna di Anni Azzurri sono strutture moderne dotate di tutti i comfort che hanno a loro disposizione fonti green e strumenti tecnologicamente all'avanguardia per una gestione smart delle diverse aree. Fanno da cornice la natura circostante e l'estrema cura riposta nella realizzazione degli spazi, comuni e non, interni ed esterni.

Vi sono reparti di fisioterapia sia in queste sedi di Castenaso e Valsamoggia che nelle altre di Modena e Reggio Emilia, dove sono previsti percorsi riabilitativi post operatori o lungodegenze per recuperi più impegnativi. Alcune strutture consentono anche di effettuare rientri in famiglia per periodi di feste, da concordare preventivamente, senza che ciò comporti la perdita del proprio posto letto.

Le tipologie di residenza e i servizi

Le residenze Anni Azzurri dislocate non solo in Emilia Romagna ma anche in altre regioni italiane, si caratterizzano quindi per l'approccio multidisciplinare. Se da un lato vi sono settori protetti e creati appositamente per pazienti con Alzheimer o altre patologie cognitive, dall'altro si hanno aree comuni dove gli ospiti più autosufficienti possono socializzare e svagarsi.

Non mancano gli spazi esterni, con giardini attrezzati, sale dedicate alle proiezioni cinematografiche o al teatro, laboratori ludici e feste di compleanno. Tutto ciò, ovviamente, nell'intento di far passare momenti gradevoli a tutti gli ospiti, che devono sentirsi sempre a loro agio, mentre i famigliari avranno la serenità di sapere che il proprio caro si trova in un luogo piacevole.

Oltre a giornali e libri, si possono trovare anche percorsi di musicoterapia, yoga, pet therapy e tutto ciò che può rendere la degenza gradevole migliorando anche la qualità della vita.

Si possono inoltre richiedere contributi comunali e delle asl locali o provvedere in regime privato, a seconda di possibilità ed esigenze: si avranno comunque a disposizione medici e infermieri specializzati che garantiranno alti livelli di sicurezza, seppure con la possibilità di richiedere veri e propri ricoveri ospedalieri in casi particolari.

Per quanto concerne gli oggetti da poter portare nella propria stanza c'è una certa elasticità: fatta eccezione per mobili o altre suppellettili voluminose, l'ospite è legittimato a portare con sé ciò che lo fa sentire più a casa. Non solo, le stanze doppie possono anche essere condivise da coppie di coniugi, qualora gli stessi si ritrovino a essere accolti nella medesima struttura.

Ogni supporto che entra nelle RSA Anni Azzurri viene correttamente catalogato per la continua identificazione, fermo restando che sono comunque a disposizione attrezzature da poter utilizzare in caso di necessità. Oltre al normale servizio di RSA, alcune di queste strutture lavorano anche come centri diurni, con l'intento di accogliere l'anziano per attività di socializzazione che migliorino la qualità del suo tempo.