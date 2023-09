Il Click Day del Bonus Trasporti 2023 si attiva il 1 Ottobre

Il primo ottobre 2023 è un giorno importante per migliaia di famiglie, studenti e lavoratori a basso reddito in Italia, poiché è scattato il tanto atteso "Click Day" del Bonus Trasporti 2023.

Questa agevolazione, introdotta dal governo nell'ambito del Decreto Energia, offre la possibilità di ottenere un contributo fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico, quali bus, metro e treni.

Requisiti e Procedura per il Bonus Trasporti

Per accedere a questo beneficio, è fondamentale soddisfare alcuni requisiti. Prima di tutto, il reddito complessivo nel 2022 non deve superare i 20.000 euro. Questa agevolazione è destinata a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un basso reddito.

La procedura per richiedere il Bonus Trasporti è semplice e veloce. È possibile effettuare la richiesta online tramite la piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Fino a dicembre 2023, o fino all'esaurimento dei fondi disponibili, è possibile presentare ulteriori richieste, con un importo massimo di 60 euro al mese.

Per effettuare la richiesta, è necessario accedere al sito bonustrasporti.lavoro.gov.it utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d'Identità Elettronica (CIE). Una volta effettuata la richiesta, il richiedente otterrà un codice che dovrà essere mostrato al momento dell'acquisto dell'abbonamento.

Validità e Utilizzo del Bonus

È importante tenere presente che il Bonus Trasporti deve essere utilizzato entro il mese solare di emissione, ma l'abbonamento può cominciare la sua validità anche in un periodo successivo. Inoltre, è possibile chiedere l'agevolazione in modo telematico sulla piattaforma e acquistare fisicamente l'abbonamento in un secondo momento, mostrando il codice ricevuto al termine della procedura.

È chiaro che questa iniziativa mira a promuovere una mobilità sostenibile e rappresenta un concreto aiuto per coloro che dipendono dai mezzi pubblici per i loro spostamenti quotidiani. Tuttavia, bisognerà essere rapidi nella richiesta, poiché durante l'ultimo Click Day del 1 settembre, i fondi disponibili si esaurirono in pochissimo tempo.

Il Bonus Trasporti 2023 è un'opportunità da non perdere per ottenere un supporto economico per i costi dei mezzi di trasporto pubblico, contribuendo così a una mobilità più sostenibile e accessibile per tutti.