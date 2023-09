Il Papa videochiama la nonna 95enne del suo organizzatore dei viaggi papali

Salvatore Cernuzio

Si era informato su di lei spesso in questi mesi, soprattutto per chiedere della sua salute dopo che lo scorso anno aveva contratto il Covid-19. Papa Francesco ha poi voluto contattare personalmente Sosamma Antony, 95 anni, anziana nonna di padre George Jacob Koovakad, il monsignore indiano dal 2021 organizzatore dei viaggi papali. La videochiamata è avvenuta il 2 settembre, tramite computer: meno di quattro minuti in inglese e malayalam, la lingua maggiormente diffusa in Kerala, tra battute, benedizioni e promesse di preghiere reciproche.

Il video registrato della conversazione è stato diffuso nei giorni scorsi da diversi siti locali, tra cui The Times of India. Nel filmato si vede rispondere alla chiamata rispondere padre Thomas Kallukalam, priore di una comunità della Chiesa siro-malabarese, al quale il Papa ha chiesto di passargli la mamma. Cioè la signora Sosamma, cioè la nonna di monsignor George, colui che Francesco – presentandolo ai giornalisti sul volo per il viaggio a Budapest nel settembre 2021 – aveva definito con affetto “un dittatore con il sorriso”, alludendo alla sua efficienza ma anche al buon carattere.

Preghiere e benedizioni

Proprio monsignor Koovakad ha fatto da traduttore tra il Papa e la nonna durante il breve scambio virtuale. Era stato lui a parlare al Pontefice dell’anziana parente durante il viaggio in Canada del luglio 2022, spiegando che dopo la trasferta sarebbe tornato subito a casa in India per andare a trovarla. Sosamma aveva contratto infatti il Covid che, per una donna di quella età, poteva rappresentare un serio rischio. Il Papa, sensibile, com’è noto, alle condizioni degli anziani e al rispetto dei nonni, da quel momento in poi si è sempre informato dal monsignore sulla salute della donna, fino a quando nell’ultimo viaggio in Mongolia, ha detto di voler parlare direttamente con lei.

Così il 2 settembre, mentre il Pontefice si trovava ancora a Ulaanbaatar, alle 12.45, nel distretto di Changanassery Kottayam nel Kerala, è giunta la chiamata sul computer di Kallukalam. Dopo aver fatto scorrere il dito verso l’alto, è apparso il volto del Papa, salutato da tutti gli altri parenti che, avvertiti, si erano intanto radunati a casa dell’anziana. Francesco – come si vede dal video – ha salutato Sosamma muovendo la mano: "Greetings... Thank you!". Poi le ha chiesto se stesse bene e si è complimentato anche per l'educazione impartita al nipote. Lei, muovendosi a stento, ha ricambiato agitando la mano, sorridendo e bisbigliando tramite il figlio di assicurare le sue preghiere. Cosa che il Papa ha detto sono assolutamente necessarie.