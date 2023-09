PAROISSE DE ST. MARTIN DE CORLEANS

Depuis longtemps en l'église de St. Martin-de-Corléans on assiste à la messe en français, c'est à dire depuis que l'église catholique a remplacé la messe en latin. Pendant longtemps, les chanoines du Grand St. Bernard ont assuré ces fonctions réligieuses et en suite, les Abbés Louis Maquignaz et Adolphe Bois. On les rappelle tous pour leur engagement et leur sensibilité.

Depuis 2019 c'est l'abbé Ferdinand Nindorera qui assure l'office réligieux avec grand dévouement et le soutien de Don Nicola Corigliano, curé de la paroisse.

Après la pause estivale DIMANCHE 8 OCTOBRE A 9h30 on pourra assister à nouveau à la Sainte Messe en français , animée par le Coeur de la paroisse, accompagné à l'orgue par le Prof. Paolo Torrente.