Il Sud Africa di Guido Invernizzi

Nel mese di ottobre sono previsti tre differenti eventi:

il 5 ottobre una visita guidata dell’Azienda GrosJean con 6 vini in degustazione, accompagnati da salumi e formaggi.

L’appuntamento è alle ore 18.00 presso la cantina GrosJean vini a Quart.

L’evento, al costo di 18 €, è riservato ai soci AIS Valle d’Aosta in regola con la quota 2023 ed è acquistabile dal sito www.aisvalledaosta.it per un numero limitato di 40 posti.

L'11 ottobre ci sarà Guido Invernizzi, stimato relatore AIS e grande comunicatore nel mondo internazionale del vino, verrà in Valle d’Aosta per un evento dedicato al Sud Africa.

Guido racconterà questo meraviglioso territorio attraverso la degustazione guidata di 7 vini.

L’appuntamento è alle ore 20.15 presso La Barricaia Guglielmo Levi della Distilleria Saint Roch a Quart. L’evento è acquistabile da sito www.aisvalledaosta.it con un numero limitato di 35 posti. Per i soci in regola col tesseramento, c'è uno sconto, usufruibile dall'area riservata.

Per il 28 ottobre è organizzata un’interessante visita alle Miniere di Cogne per scoprire insieme le sale di affinamento dei vini delle tre cooperative (Cave de Mont Blanc, Cave des Onze Communes, Crotta di Vigneron) e una successiva degustazione comparata tra i vini affinati nelle miniere e le versioni classiche affinate nelle cantine di produzione. La degustazione avrà luogo presso la sala del museo.

Si tratta di una degustazione guidata di 12 diversi vini – un momento didattico importante e unico.

I due eventi, quello della visita alle cantine e quello della degustazione guidata dei 12 vini comparati, sono separati. Il costo della sola visita è di 20 €, mentre quello della degustazione è di 35 €; è possibile prenotarsi a entrambi gli appuntamenti oppure a uno solo dei due.

Entrambi gli eventi sono prenotabili sul sito www.aisvalledaosta.it.

Anche in questo caso, per i soci, c'è uno sconto. Per poterne usufruire l'iscrizione deve essere effettuata dall'area riservata.

La visita alle cantine di affinamento presso le miniere di Cogne ha appuntamento alle ore 13,30 presso il parcheggio del museo (Cogne), mentre la degustazione comincerà alle 18:00, sempre presso il Museo delle Miniere (Villaggio Minatori, 85 - Villaggio Anselmetti).

Per qualsiasi info riguardante gli eventi, contattare la mail info@aisvalledaosta.it oppure Patrizia Politi al cell 335 821 2016.

Per poter prenotare gli eventi riservati ai soci, accedi all'area riservata del sito (trovi il link in alto a destra nella home page oppure vai su https://portale.<wbr></wbr>aisvalledaosta.it) ed inserisci i tuoi dati. Al primo accesso la tua password è AIS*2023.