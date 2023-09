Almanach de vendredi 22 septembre saint Maurice

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 22 settembre

Aosta, Cappella del Castello Cantore – ore 11.00

S. Messa nella festa di San Maurizio patrono del Corpo degli Alpini

Seminario Maggiore – ore 17.30

S. Messa e riunione della Consulta per le aggregazioni laicali

Sabato 23 settembre

Pont-Saint-Martin – ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Vert, Hône e Bard

Chiesa parrocchiale di Allein – ore 18.30

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Allein, Doues e Roisan

e per l’ingresso di don Marcello Lanzini nelle Parrocchie di Allein e Doues

Domenica 24 settembre

Chiesa parrocchiale di Montjovet – ore 10.00

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Champdepraz, Montjovet e Saint-Germain

e per l’ingresso di don Alessandro Cavallo nelle Parrocchie di Champdepraz e Saint-Germain

Chiesa parrocchiale di Introd – ore 18.30

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Valsavarenche

e per l’ingresso del Parroco don Daniele Borbey

Lunedì 25 – mercoledì 26 settembre

Roma

Consiglio episcopale permanente della C.E.I.

Giovedì 28 settembre

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Venerdì 29 settembre

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Sabato 30 settembre

Chiesa parrocchiale di La Magdeleine – ore 17.30

Santa Messa per l’inaugurazione del restauro della chiesa parrocchiale

LE MESSAGER RICORDA saint Maurice

La Chiesa celebra Santi Maurizio, Candido, Essuperio, Vittore e compagni Martiri della Legione Tebea

Abbiamo loro notizie da Euleterio, vescovo di Lione, che racconta di centinaia di soldati martiri capitanati da Maurizio. Questi soldati, appartenenti alla legione "tebea" di Massimiano Erculeo, furono sterminati perché si rifiutarono di andare in Gallia a perseguitare cristiani. Dalle ricerche storiche fatte fino ad oggi, risulta che, prima della grande persecuzione di Diocleziano, probabilmente attorno al 286, Massimiano Erculeo intraprese una spedizione in Gallia contro Bagaudi. Alcuni soldati della legione, probabilmente una coorte capitata da Maurizio, si rifiutarono di celebrare in onore degli dei e furono martirizzati presso Agaunum, nel Vallese. In questa regione, dove loro culto è molto antico, nel 1893 è stata trovata una basilica risalente a quell'epoca.

Il sole sorge alle ore 7,10 e tramonta alle ore 19,38

“La politica è più nobile dell’apparire, del marketing, di varie forme di maquillage mediatico; il buon politico dovrebbe assumere come suo primo impegno quello di eliminare effettivamente la fame”. (Papa Francesco)”.