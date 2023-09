Da CVA una nuova offerta per la fornitura di energia elettrica; costo medio domestico 1,5 euro al giorno

La nuova offerta commerciale prevede la fornitura di energia rinnovabile totalmente prodotta in Valle d’Aosta. Le nuove condizioni economiche consentiranno alla clientela valdostana di scongiurare eventuali rincari sino al 31 dicembre 2030 .

La nuova offerta consente al cliente una spesa media giornaliera complessiva per l’energia elettrica di circa €, 1,5 calcolato sulla stima del consumo medio annuo di un cliente domestico residente in Valle d’Aosta pari a circa 2.025 kWh. Il prezzo medio stimato di € 1,5 al giorno comprende sia la spesa per la materia energia che tutti gli altri oneri (spesa per il trasporto e la gestione del contatore; spesa per gli oneri di sistema, IVA e imposte incluse).

L’importo unitario è soggetto a variazioni unicamente in caso di aggiornamenti nazionali relativi a oneri e imposte.

I clienti possono confrontare la spesa annua risultante dalle diverse offerte commerciali presenti nel mercato libero in base al proprio consumo effettivo, utilizzando il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it e il codice della nuova offerta di CVA ENERGIE che è 000784EPFML01XXCVA_FISSO_VDA_<wbr></wbr>DOM

I clienti CVA ENERGIE che non intendono accogliere le nuove condizioni economiche proposte possono scegliere un altro Fornitore e recedere dal contratto in qualunque momento, senza oneri a loro carico, comunicando tale volontà a CVA Energie Mercato Libero – Via Stazione 31- 11024 Chatillon (AO), in forma scritta tramite raccomandata A/R oppure tramite PEC alla mail cvaenergiesrl@pec.cvaspa.it, con un preavviso massimo di 1 mese, dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte di CVA Energie stessa.

Per chi non è cliente CVA Energie Mercato Libero la nuova offerta per tutte le utenze site in Valle d’Aosta sarà disponibile a nuove adesioni a partire dal 16 ottobre