Incentivi e agevolazioni per veicoli elettrici

Italia il mercato dell'auto sta attraversando un periodo di crescita. Secondo gli ultimi dati del Ministero dei Trasporti, a maggio le immatricolazioni sono state 149.411 auto, con una crescita sullo stesso mese del 2022 del 23,1%, mentre nei primi cinque mesi dell'anno sono state 702.339 con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2022 del 26,1% (per i dati completi leggi l'articolo dedicato al mercato dell'auto di maggio 2023).

Sia Unrae, l'Unione nazionale rappresentanti veicoli esteri, che Federauto, la Federazione italiana concessionari auto, hanno chiesto più volte che sia riformulato il sistema degli incentivi, sollecitando anche la convocazione del Tavolo Automotive, di cui non si hanno più notizie.

Vediamo intanto gli incentivi che sono al momento disponibili per il settore delle auto elettriche.

"L’esame del DDL Delega per la riforma fiscale - ha commentato il presidente Unrae, Michele Crisci - è l’occasione per riservare un ruolo fondamentale alla revisione della fiscalità dell’auto, come prevedono gli emendamenti proposti da Unrae e presentati da diversi deputati della commissione Finanze della Camera, che ringraziamo per averne condiviso l’urgenza e l’opportunità, auspicando con forza una rapida e integrale approvazione".

Ecobonus

Si tratta di un contributo messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per acquistare veicoli non inquinanti. Sono stati stanziati 630 milioni di euro per tutto il 2023. Dal 10 gennaio scorso sono state riaperte le prenotazioni per l'Ecobonus per acquistare le seguenti tipologie di veicoli:

auto elettriche, ibride e a motore termico con emissioni fino a 135 gr/km di CO 2 ;

; motocicli e ciclomotori elettrici e non di Classe di omologazione uguale o superiore a Euro 5;

veicoli commerciali elettrici.

Viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell'acquisto. L'incentivo è gestito da Invitalia.

Bonus colonnine elettriche

È in arrivo anche per il 2023 l'agevolazione per le colonnine di ricarica. Si tratta di un contributo pari all'80% per l'acquisto e la messa in opera di colonnine elettriche. Se nel 2022 potevano richiedere l'incentivo solo le imprese, per l'anno in corso sarà rivolto solo a privati e condomìni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato 40 milioni di euro per il fondo. Al momento non sono ancora chiare le modalità e i termini per richiedere il bonus. Si dovrà aspettare la pubblicazione del Decreto direttoriale per avere tutti i dettagli.

Fondo Automotive

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha messo in campo alcuni interventi agevolativi a favore della riconversione e dello sviluppo della filiera automotive in Italia. Si tratta di una parte delle risorse del cosiddetto "Fondo automotive", per cui il governo ha stanziato 8,7 miliardi di euro fino al 2030, destinati al sostegno e alla promozione della transizione verde.

Bonus mobilità

Conosciuto anche come Bonus bici, è uno degli incentivi previsti dal Decreto Rilancio e consiste in un credito d'imposta, per un massimo di 750 euro, per le persone che hanno acquistato biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile.

Per incentivare i veicoli elettrici, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato due decreti che prevedono l'installazione di oltre 21mila colonnine elettriche in centri urbani e superstrade. La notizia è stata accolta con soddisfazione anche da Unrae, ne abbiamo parlato in questo articolo.

Per altri bonus leggi il nostro elenco aggiornato, tra cui potrai trovare anche l'articolo dedicato al bonus trasporti, che prevede uno sconto sull'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. (fonte Confcommercio)