Ad agosto il costo del gas salito del 2,3%

Aumenta, per i consumi di agosto 2023, la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela, che sale del 2,3% rispetto a luglio. Per il mese di agosto che ha registrato una quotazione media all’ingrosso superiore rispetto a quella del mese di luglio, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 33,21 €/MWh.

È quanto comunicato dall’ARERA, che ha pubblicato l’aggiornamento bollette per il mese di agosto: L’aggiornamento complessivo per l’utente tipo, per i consumi del mese di agosto rispetto al mese precedente, è determinato interamente dall’aumento della spesa per la materia gas naturale, +2,3% – si legge nella nota dell’Autorità -. Rimangono invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura.

In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (settembre 2022 -agosto 2023) è di 1.472 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 12,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (settembre 2021 – agosto 2022).

L’ARERA ricorda, infine, che il Decreto Legge n. 79 del 28 giugno 2023 per il III trimestre 2023, quindi anche per i consumi di agosto, per il gas ha confermato la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri generali di sistema. Che il gas salga in agosto, nonostante i consumi siano molto bassi e gli stoccaggi fossero all’87% è un segnale molto preoccupante in vista dell’arrivo della stagione fredda.

Il rischio che a ottobre, con la riaccensione dei caloriferi e la ripresa della domanda, arrivi una ulteriore stangata per le famiglie è un’amara realtà.