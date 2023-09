Quanto costa vedere dal vivo l’opening di Sölden e di Cervinia-Zermatt

Siamo a meno di due mesi dall'inizio della stagione di Coppa del Mondo, e i fan dello sci alpino stanno già pensando a come procurarsi i biglietti per l'apertura della stagione a Sölden, in programma il 28 ottobre per la gara di gigante femminile e il giorno successivo per quella maschile.

I prezzi dei biglietti variano a seconda delle opzioni disponibili. Se si decide di acquistare i biglietti online in anticipo, il costo per una singola giornata di gara è di 26,50 euro. Se invece si vuole godere di entrambe le giornate di gara, il costo è di 44 euro. È disponibile anche un prezzo ridotto di 14 euro per i bambini nati dal 2015 in poi, e questi bambini possono addirittura entrare gratuitamente. Se si opta per l'acquisto dei biglietti direttamente sul posto, i prezzi aumentano leggermente a 29 euro per una giornata e 51,50 euro per entrambe le giornate. È importante notare che tutti questi prezzi includono il trasporto con la navetta dal paese al ghiacciaio, quindi i fan possono arrivare comodamente alle gare.

Ma l'apertura della stagione non si ferma a Sölden. C'è un secondo evento di apertura a Zermatt-Cervinia, con il via libera della FIS. Qui, i prezzi dei biglietti variano in base alla posizione. Il Cime Bianche Corner ha un prezzo di 20 euro, mentre le tribune a Cervinia e Zermatt costano 60 euro. È disponibile anche un prezzo ridotto di 30 euro per le tribune. Per coloro che vogliono un'esperienza di lusso, c'è la tribuna Vip della Gran Becca, che ha un costo di 1.817,80 euro.

È importante notare che il prezzo del biglietto non include il costo del biglietto della funivia per raggiungere le aree di gara. Tuttavia, i tesserati di Swiss-Ski e FISI possono beneficiare di uno sconto sui biglietti per il Cime Bianche Corner, così come gli appartenenti agli sci club e ai fan club.

In sintesi, gli appassionati di sci alpino hanno diverse opzioni per garantirsi i biglietti per le gare di apertura della Coppa del Mondo a Sölden e Zermatt-Cervinia, con prezzi che variano in base alle proprie preferenze e alle posizioni desiderate. Non vediamo l'ora di vedere i migliori sciatori del mondo in azione in queste emozionanti gare di apertura della stagione.