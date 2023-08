Millet e Francesco Ratti insieme per la prossima vetta

Si apre il sogno di una nuova via per Francesco Ratti, pronto a partire per un'altra avventura che lo vedrà impegnato dal 4 settembre al 6 ottobre insieme a tre fedeli compagni di viaggio: Jerome Perruquet, Lorenzo D’Addario e Alessandro Baù. Destinazione di questa grandiosa spedizione è il Miyar, una valle situata a nord-ovest del distretto di Lahaul e Spiti nello stato dell'Himachal Pradesh, in India. Una valle lontana e per molti ancora ignota che la popolazione locale ama definire come la "Valle dei Fiori”, un piccolo angolo di mondo straordinario che si inserisce in una distesa di fiori e prati sconfinati, torrenti glaciali, morene e massi rocciosi.

“Si tratta di una valle che si estende per oltre 75 km da Udaipur fino al grande Kang La. Miyar Nala, come viene spesso chiamata, con il fiume Miyar che scende dalla bocca del ghiacciaio Kang La nel fiume Chenab per quasi 50 km. Questo ghiacciaio si estende per altri 24 km fino all'alto Kang La Jot (5.468 m)”, spiega Francesco Ratti, atleta Millet e Guida Alpina del Cervino.

Circondati da una corona interminabile di vette e montagne appuntite verso l’alto di cui non si conosce né principio né fine, la spedizione di Francesco Ratti e dei suoi compagni metterà il campo base a circa 3950 mt. nella valle di Miyar e poi si sposterà in campi avanzati nelle principali valli laterali del ghiacciaio per avvicinarsi alle imponenti pareti di granito che delimitano l'area.

Focus principale di questa impresa travolgente è il raggiungimento di due cime precise: Mahindra Peak (6.080 metri) e Neverseen Tower (5.800 metri). Entrambe le vette sono già state oggetto di alcune ascensioni in passato, ma i quattro alpinisti avranno la possibilità di scalare nuove linee sulle loro straordinarie pareti di granito, guidati dal sogno di aprire una nuova via tecnica su una di queste montagne.

“Finalmente si avvicina il grande giorno! Questa nuova sfida tra le montagne himalayane del Miyar nutre il sogno di battezzare una nuova via– racconta Francesco Ratti, che non nasconde l’emozione e l’entusiasmo di fronte alla spedizione che lo attende.

L’equipaggiamento firmato Millet è pronto. Francesco Ratti metterà in valigia la giacca TRILOGY V ICON GTX PRO, il guscio ideale per proteggersi da neve, acqua e vento; la giacca TRILOGY EDGE CORE con rivestimento Primaloft® che combina calore e leggerezza; il pantalone TRILOGY ICON INFINIUM morbido, elastico e leggero che protegge da vento e altri agenti atmosferici; il pantalone TRILOGY BLACK CRAG leggero e comodo per il trekking di avvicinamento e le giornate di relax al campo base; il pantalone TRILOGY MXP AIRCORE in Primaloft® da usare come strato termico interno nelle giornate più fredde e nei bivacchi in quota; lo zaino TRILOGY 30 che ben si presta all’alpinismo tecnico e infine il sacco a pelo TRILOGY -15 per affrontare le fredde notti in quota.

“Il sogno è già iniziato, non resta che godersi il viaggio, nella speranza di arrivare in cima e di guardarsi indietro carico di orgoglio, ma con la consapevolezza che, comunque andrà, sarà una vittoria a livello professionale e personale”, conclude Francesco alla vigilia della partenza, prontissimo a salire sul volo che lo porterà a raggiungere la terra di questa nuova grande avventura.