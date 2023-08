I NUMERI ESTRATTI DELLA LOTTERIA DI PRE-SAINT-DIDIER

La fiera è stata un momento di incontro per residenti e turisti ed è una interessante vetrina per le artigiane hobbiste della nostra regione che ha vissuto di un ricco programma di manifestazioni estive organizzate dalla Pro-Loco ed intende valorizzare e promuovere l’artigianato valdostano femminile in tutte le sue forme e colori.

Erano presenti oltre 150 bancarelle con le produzioni artigianali di donne creative provenienti da tutta la Valle d’Aosta.

Nel corso della giornata è stato possibile acquistare i biglietti della 28^Lotteria di Pré-Saint-Didier, l' estrazione è avvenuta domenica 20 agosto 2023 alle ore 21.

QUESTI I NUMERI ESTRATTI