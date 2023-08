Di Veronica Giacometti Sono tante durante l'anno le ricorrenze e le festività dedicate alla Vergine Maria. Cerchiamo di analizzarne e conoscerne una per una, almeno quelle più importanti che festeggiamo e celebriamo in tutto il mondo. L’11 febbraio è quella dedicata alla Madonna di Lourdes. Questa data fu scelta poiché tra l'11 febbraio e il 16 luglio 1858 - la giovane Bernadette Soubirous, contadina quattordicenne del luogo, riferì di aver assistito a diciotto apparizioni di una "bella signora" in una grotta poco distante dal piccolo sobborgo di Massabielle, Lourdes. Nel luogo indicato da Bernadette come teatro delle apparizioni fu posta nel 1864 una statua della Madonna, chiamata poi la “Grotta delle Apparizioni”. Qui nel tempo si è sviluppato un imponente santuario. Bernadette affermò che la "signora" si sarebbe presentata (alla sedicesima apparizione) il 25 marzo 1858 (festa dell'Annunciazione) come l'"Immacolata Concezione". Nel 1917, Bernadette è stata proclamata Santa da Papa Benedetto XV.

Da quel 1858 milioni di persone in tutto il mondo accorrono a Lourdes ogni anno per sperimentare la grazia di quel luogo.

L'11 febbraio, in coincidenza con la festività liturgica della Madonna di Lourdes, si celebra la Giornata mondiale del malato. A volerlo fu San Giovanni Paolo II. Di miracoli avvenuti a Lourdes finora ne sono stati riconosciuti una settantina, ma di fatto sono molti di più. Ogni anno persone con disabilità o problemi vanno in pellegrinaggio per chiedere una grazia o un miracolo.

La Beata Vergine di Lourdes viene festeggiata ogni 11 febbraio in molte chiese e santuari dedicati alla Madonna di Lourdes,soprattutto in Italia, specialmente in quelli che hanno una particolare devozione a questa apparizione mariana.