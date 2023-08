Festa delle Guide Alpine. A Courmayeur l'associazione più longeva d'Italia

La storia della più antica Società di Guide d'Italia, celebrata il 15 agosto, è un affascinante racconto che intreccia l'evoluzione dell'alpinismo con la memoria di Courmayeur e dei suoi abitanti. Vestiti con cappelli a tesa larga, completi beige, funi arrotolate sulle spalle, piccozze e ramponi, le guide incarnano l'essenza stessa della montagna e ne sono i custodi da tempo immemorabile.

Il legame tra le Guide d'Italia e Courmayeur risale a tempi lontani, quando l'alpinismo stava emergendo come un'attività di sfida e scoperta nelle Alpi. Nel XVIII secolo, le prime esplorazioni e scalate iniziarono a guadagnare popolarità, spingendo gli avventurieri a cercare nuove vette da conquistare. In questo contesto, Courmayeur, affacciata sul massiccio del Monte Bianco, divenne un punto di partenza fondamentale per le spedizioni alpinistiche.

Le prime guide alpine, spesso esperti cacciatori e pastori, iniziarono ad accompagnare gli alpinisti nelle loro imprese, fornendo conoscenza locale, abilità tecniche e un supporto vitale nelle sfide montane. Questi pionieri divennero le pietre angolari della Società di Guide d'Italia, un'organizzazione che avrebbe preservato la tradizione delle guide alpine e ne avrebbe garantito la formazione e la certificazione.

Il 15 agosto, giorno di celebrazione, rappresenta un omaggio a questo legame storico e al ruolo cruciale che le guide alpine hanno giocato nel plasmare l'alpinismo moderno. In questa giornata, le guide si riuniscono indossando la loro uniforme storica, simbolo tangibile della loro eredità. Il cappello a tesa larga protegge dal sole e dai venti taglienti, il completo beige richiama i colori delle montagne e della terra circostante, mentre la fune arrotolata sulla spalla ricorda la loro maestria nell'affrontare i pericoli delle scogliere.

Le piccozze e i ramponi sono gli strumenti che sottolineano la loro maestria tecnica, dimostrando la loro capacità di muoversi su terreni difficili. Questa divisa non è solo un abito, ma un simbolo di responsabilità e competenza. La storia delle guide alpine è caratterizzata da storie di eroismo, coraggio e sacrificio, poiché spesso mettevano a rischio la propria vita per salvare i viaggiatori smarriti o in difficoltà nelle montagne.

Nel corso dei decenni, la Società di Guide d'Italia ha continuato a evolversi, adattandosi alle nuove tecnologie e alle sfide dell'alpinismo moderno. Le guide alpine non sono solo accompagnatori, ma educatori che insegnano l'importanza della sicurezza, del rispetto per l'ambiente e delle tradizioni montane. La loro formazione rigorosa e la loro profonda conoscenza del territorio le rendono indispensabili per chiunque voglia esplorare le vette delle Alpi italiane.

La celebrazione del 15 agosto è un tributo alle radici profonde della Società di Guide d'Italia e alla relazione speciale tra Courmayeur, le guide alpine e le maestose montagne che le circondano. Questa storia è una testimonianza dell'ardente passione umana per la conquista delle vette, della connessione con la natura selvaggia e dell'importanza di coloro che hanno dedicato le loro vite a preservare e condividere questa passione con il mondo.

PROGRAMMA

Lunedì 14, arrampicata in piazza Abbé Henry insieme alle Guide Alpine.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.

MARTEDI 15 AGOSTO

ore 09.00 – Sfilata delle Guide Alpine e delle donne in costume da Piazza Abbé Henry fino al cimitero di Courmayeur

ore 10.00 – Santa Messa

ore 11.00 – Cerimonia al Jardin de l’Ange