Di Veronica Giacometti - ACI Stampa La Santa Messa della Domenica durante la Giornata Mondiale della Gioventù è uno dei momenti più importanti per i giovani. E anche a Lisbona questo evento si fa particolarmente sentire. I giovani hanno trascorso la notte a Parco Tejo, il Campo di Grazia, hanno atteso Papa Francesco e ora sono pronti per la Messa con il Papa e per l'annuncio della prossima GMG. È la festa della Trasfigurazione del Signore. La Celebrazione eucaristica è in portoghese. Il Papa nella sua omelia parte proprio dalle parole di Pietro. "È bello quanto abbiamo sperimentato con Gesù, ciò che abbiamo vissuto insieme e come abbiamo pregato. Ma, dopo queste giornate di grazia, ci chiediamo: cosa portiamo con noi ritornando nella valle della vita quotidiana?", chiede Francesco ai giovani, ieri un milione e mezzo di presenze. Brillare, ascoltare, non temere. Il Papa risponde con questi tre verbi. Brillare. "Gesù prende tre di loro, Pietro, Giacomo e Giovanni, li conduce sul monte e si trasfigura: il suo volto diventa splendente e le sue vesti candide. Questo bagno di luce li prepara alla notte che dovranno attraversare; questo squarcio luminoso li aiuterà a sostenere la fatica delle ore più buie. Questo Dio ha fatto brillare i nostri occhi, Cristo illumina il nostro sguardo, sempre possiamo andare con la luce del Signore. Non possiamo essere luminosi sotto i riflettori, diventiamo luminosi quando accogliendo Gesù impariamo ad amare come lui,non vi ingannate”, spiega Papa Francesco a braccio. Il secondo verbo è ascoltare. "Tutto sta in questa parola, tutto il segreto è questo, ascoltare cosa Gesù vi dice, prendete il Vangelo e ascoltate, Lui ha parole di vita eterna. Il Padre è amore e ci insegna le vie dell’amore. Con tutta la buona volontà intraprendiamo cammini di amore, ma sono strade di egoismo, ascoltate Lui perché lui vi dirà qual è il cammino dell’Amore”, è questo il secondo verbo di Papa Francesco.

Infine, non temere. "E’ una parola che nella Bibbia si ripete spesso. Queste sono le ultime parole che nelle Trasfigurazione Gesù pronuncia. Voi giovani che avete vissuto questa gloria che è l’incontro tra di noi, voi che a volte pensate di non farcela, di non essere capaci, voi giovani che vi scoraggiate in questo tempo, a voi giovani che volete cambiare il mondo e volete lottare per la pace, a voi giovani che ci mettete impegno e fantasia, a voi giovani di cui la Chiesa e il mondo hanno bisogno,a voi giovani che siete il presente e il futuro , proprio a voi giovani Gesù dice non temete, non abbiate paura ”, lo grida forte Papa Francesco.

“E’ Gesù che vi guarda in questo momento, lui vi conosce, conosce la vita di ognuno di voi, conosce gioie e tristezze, conosce il cuore di ognuno di voi e in questa giornata a Lisbona vi dice non abbiate paura, non temete”, ancora a braccio Francesco parla ai ragazzi.

Conclude così il Papa l'omelia della Messa a Parco Tejo chiedendo a tutti di ripetere nel proprio cuore e nella propria vita “non abbiate paura”.