Di Veronica Giacometti

La Gioventù Francescana è a Lisbona. Due gli obiettivi: fare festa e lavorare. Infatti la GIFra non è venuta qui in Portogallo solo per vivere la GMG voluta da Papa Francesco, ma anche per delle riunioni importanti, come il Capitolo elettivo dei Consiglieri internazionali. E cosa vuol dire essere giovani francescani oggi ? ACI stampa a Lisbona ha parlato di tutto questo con Felix Chocojay , Coordinatore Internazionale della GiFra.

Come si sta preparando la Gifra alla gmg?

Dal 27 luglio al 1° agosto tutta la Gifra internazionale è stata invitata a vivere a Lisbona un’assemblea straordinaria che ha anche l’obiettivo di prepararci a vivere la GMG come Gifra. Durante questi giorni, oltre ad andare insieme verso la GMG, vivremo un momento importante per la fraternità internazionale: il Capitolo elettivo dei Consiglieri internazionali.

Il titolo scelto è "Alzati, il tuo prossimo ti aspetta". Seguendo il messaggio centrale di questa GMG abbiamo proposto questo motto per stimolarci all’incontro gratuito e incondizionato dell’altro. Vivendo questa esperienza di incontro con Dio attraverso il dono della Fraternità, avremo il compito di condividerla, di annunciarla, sull'esempio della nostra Vergine Madre Maria, che si è alzata ed è partita senza indugio verso la cugina Elisabetta. Il nostro prossimo si aspetta che annunciamo il Vangelo con la nostra vita e questo è possibile solo se osiamo sperimentare l'incontro reale con Gesù, così come la Vergine Maria ha osato sperimentarlo per prima, accettando di essere Sua Madre. Alzarsi verso il prossimo per servirlo seguendo l’esempio di Maria e San Francesco. Il logo, disegnato da un giovane francescano portoghese, esprime bene questa comunione. Dominante è il nostro simbolo più identificativo: il Tau. Ispirandoci al tema e al logo della GMG, vi abbiamo rappresentato assieme le sagome di San Francesco e della Madonna in una immagine unica. San Francesco ha sempre guardato a Maria come esempio e mediatrice, da qui la presenza del Rosario e del cordone francescano che ci ricorda sempre il nostro impegno francescano.

Come vi muoverete questi giorni a Lisbona? Avete degli eventi in particolare?