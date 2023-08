Cresce in VdA la raccolta differenziata di carta e cartone

Sono quai 10.000 le tonnellate di carta e cartone differenziate complessivamente in Valle D’Aosta durante il 2022. Il dato è riportato nel 28° Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia realizzato da Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a Base Cellulosica.

“Con una crescita del 7,4% rispetto al 2021, la Valle D’Aosta si conferma regione attenta nella gestione dei rifiuti e in senso più ampio alla tutela del territorio” dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Ogni cittadino valdostano ha differenziato ben 80,9 chilogrammi di carta e cartone superando la media nazionale (pari a 61,5 kg/ab) e confermandosi sul podio delle più virtuose a livello nazionale, dopo Emilia Romagna e Toscana”.

Durante il 2022, in Valle D’Aosta Comieco ha gestito attraverso la convenzione con il gestore unico ENVAL S.r.l. l’avvio a riciclo la raccolta differenziata di carta e cartone in regione riconoscendo ai 74 comuni convenzionati corrispettivi per quasi 1 milione di euro.

Quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone in Italia

A livello nazionale, il 2022 ha fatto registrare risultati incoraggianti per la raccolta differenziata di carta e cartone, in lieve crescita rispetto all’anno precedente. Complessivamente sono stati raccolti oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiali cellulosici (+0,6% sul 2021) e la media pro-capite nazionale ha raggiunto i 61,5 kg/ab. Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici si è attestato all’81,2%: è stato così confermato il superamento degli obiettivi UE al 2025 e il progressivo avvicinamento ai target fissati per il 2030.

*******

Comieco (www.comieco.org) è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nato nel 1985 dalla volontà di un gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”. Nel 1997, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 22/97, Comieco si è costituito in Consorzio Nazionale nell’ambito del sistema CONAI e attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo, ha contribuito a triplicare la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia: da 1 a 3,6 milioni di tonnellate, raggiungendo e superando con anni di anticipo gli obiettivi di riciclo dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsti dalla normativa europea.