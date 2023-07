Giornata Mondiale della GioventùLisbona 1-6 agosto 2023

Un ricco e nutrito programma di avvicinamento alla Veglia del Santo Padre del 5 agosto a Lisbona attraverso l’accoglienza nella Diocesi di Aveiro nelle parrocchie di Monte, Murtosa e Pardelhas, dopo una sosta a Burgos.

La Diocesi di Aosta sarà presente al santuario di Nostra Signora di Fatima lunedì 31 luglio per la celebrazione eucaristica con la Regione ecclesiastica del Piemonte.

Monsignor Franco Lovignana, vescovo di Aosta, come anticipato questa mattina da Aostacronaca, impegnato in Diocesi per gli incontri di avvìo delle unità parrocchiali, ha incontrato i giovani partenti nella sera del 13 luglio dopo aver dato loro il mandato nella Veglia di Pentecoste.

Inseriti in Diocesi ma facenti parte del Rinnovamento nello Spirito e della Comunità degli Oblati di Maria Immacolata, altri 30 giovani con due sacerdoti e laici di riferimento, seguiranno due diversi programmi affiancandosi all’organizzazione nazionale dei rispettivi movimenti, che confluirà alla veglia del 5 agosto e alla solenne concelebrazione eucaristica del 6 agosto.

Il rientro in Diocesi dei pellegrini è previsto entro la serata del 7 agosto.