Almanach de vendredi 28 juillet saint Nazaire

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Venerdì 28 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 30 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Lunedì 31 luglio

Gignod, Cascina San Giuseppe

S. Messa per l’inizio del Capitolo della Congregazione

LE MESSAGER RICORDA saint Nazaire

La Chiesa celebra Santi Nazario e Celso Martiri

Paolino, biografo di sant’Ambrogio riferisce che il vescovo di Milano ebbe un’ispirazione che lo guidò sulla tomba sconosciuta di due martiri negli orti fuori città. Erano Nazario e Celso. Il corpo del primo era intatto e fu trasportato in una chiesa davanti a Porta Romana, dove sorse una basilica a suo nome. Sulle reliquie di Celso, le ossa, sorse una nuova basilica. Nazario aveva predicato in Italia, a Treviri e in Gallia. Qui battezzò Celso che aveva nove anni. Furono martirizzati a Milano nel 304, durante la persecuzione di Diocleziano.

Il sole sorge alle ore 5,56 e tramonta alle ore 21,16.

“È “incontro, riflessione, azione”, ma la politica è anche dialogo, “dialogo rispettoso”, e non "negoziati ostili" tra partiti, scontro "violento” come spesso accade nei dibattiti e tantomeno "ideologia". (Papa Francesco)