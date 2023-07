Polo e bermuda: gli abbinamenti strategici per un outfit maschile iconico e versatile

Quando si parla di outfit maschili versatili e nel contempo iconici, non si può non citare il mix che vede protagonisti la polo, capo entrato nella storia dello stile grazie a trendsetter come l'indimenticabile avvocato Gianni Agnelli, che con le sue scelte fashion ha scardinato le regole dell'eleganza per l'uomo, e i bermuda.

Soprattutto d'estate, questo abbinamento è in grado di mettere d'accordo tutti (o quasi). Ovviamente nella scelta dei capi è importante non procedere a caso. Essenziale è studiare bene l'occasione alla quale il look è destinato. Se, per esempio, si deve trovare l'outfit per una passeggiata con gli amici, possono andare bene dei bermuda sportivi con una polo di colore scuro.

Per un aperitivo o per un casual friday in ufficio, è meglio orientarsi, invece, verso un paio di bermuda di chino o in cotone, possibilmente senza tasche. La polo, andrebbe scelta puntando su colori neutri, come per esempio il beige, o su cromie come l'azzurro, colore perfetto per un outfit estivo in grado di conciliare eleganza e freschezza.

Un doveroso cenno va poi dedicato alla polo bianca che, come dimostrano le suggestioni di abbigliamento uomo fornite da Boggi Milano, casa di moda maschile che si distingue da sempre per l'esclusività delle sue creazioni, è un vero e proprio passepartout. Ideale in abbinamenti che la vedono assieme a bermuda beige od ocra, può essere resa protagonista di look semplici ma eleganti, che si prestano molto bene a occasioni come le cene estive tra amici.

La polo, che essendo realizzata in tessuti come il cotone garzato si contraddistingue per un alto livello di traspirazione, garanzia di comfort ottimale nei mesi caldi dell'anno, può essere scelta anche per momenti dedicati allo sport all'aria aperta. Il primo che viene in mente in estate è indubbiamente legato alla barca a vela, simbolo per eccellenza di vacanze all'insegna del lusso. In questi contesti, se non si vuole sfigurare, si può puntare su un abbigliamento tra polo a righe e bermuda cargo, il modello classico con tasconi esterni.

L'abbinamento tra polo e bermuda, come abbiamo visto, è la chiave per trovare l'equilibrio tra eleganza, comodità e originalità in tante situazioni. Come ogni quadro perfetto, però, ha bisogno della sua cornice per essere ancora più speciale. Sì, stiamo parlando delle scarpe, immancabile contrappunto di qualsiasi look.

Nei suggerimenti di queste righe, un punto di riferimento inossidabile è indubbiamente la sneaker bianca nella sua versione semplice, priva di decorazioni. Nei frangenti in cui, invece, si sceglie il mix polo e bermuda per un outfit casual friday in ufficio, il dettaglio che completa al meglio è un bel paio di mocassini.