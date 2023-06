Almanach de lundi 26 juin saints Jean et Paul

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Martedì 27 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Giovedì 29 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

LE MESSAGER RICORDA saints Jean et Paul

La Chiesa celebra Santi Giovanni e Paolo Martiri di Roma

I santi Giovanni e Paolo, vissuti nel IV secolo, furono fratelli di fede oltre che di fatto. Le informazioni su di loro sono discordanti e risalgono soprattutto ad una "Passio" in parte leggendaria: Essi sarebbero stati due cristiani ricchi e particolarmente caritatevoli, che Giuliano l'Apostata avrebbe condannato ad essere decapitati e sepolti sotto la loro abitazione. Sembra però che il martirio di Giovanni e Paolo potrebbe essere avvenuto almeno 50 anni prima, all'epoca di Diocleziano, perché le persecuzioni di Giuliano avvenendo in Oriente. Ad ogni modo, sotto la basilica Celimontana a loro dedicata sono stati ritrovati resti di una villa romana abitata da cristiani, con il piccolo vano della "confessio" che reca affreschi di scene di martirio, sotto cui c'è una fossa per il seppellimento di due corpi.

Il sole sorge alle ore 5,42 e tramonta alle ore 21,24.

“La povertà non è frutto del destino, è conseguenza dell’egoismo”. “Ci sono molte povertà dei ricchi che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei poveri” (Papa Francesco)