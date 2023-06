Comprare casa ad Aosta, alcuni utili suggerimenti

Avere una seconda casa in montagna è il sogno di tante persone, che sarebbero più che felici di potersi godere un bel weekend in compagnia dei propri amici o familiari su una meta del genere. Ebbene, per tutti coloro che amano passeggiare nella neve, fare tante escursioni sui sentieri di montagna e godersi le basse temperature, la Valle d’Aosta è sicuramente una delle regioni più interessanti dove comprare casa.

Si tratta, come si può facilmente intuire, anche di un vero e proprio investimento, la cui convenienza non è affatto da sottovalutare. Indipendentemente dal fatto che si stia valutando una simile soluzione come seconda casa dedicata alle vacanze oppure se l’intenzione è quella di investire su una casa di proprietà, conviene sempre dare un’occhiata alle varie piattaforme online. Scopri le case più belle su oikia.it e trova quella più adatta alle tue esigenze.

Un ambiente unico

Sono tanti i punti di forza di questa regione. Prima di tutto il fatto di ospitare delle montagne meravigliose, come il Gran Paradiso, il Monte Bianco, ma anche il Gran San Bernardo, senza ovviamente dimenticare altre vette bellissime, come il Monte Rosa e il Monte Cervino. Insomma, non c’è proprio dubbio che si tratta della regione perfetta per tutti coloro che hanno la passione per la montagna.

Detto questo, anche il freddo rigido e le basse temperature vi devono piacere, dato che da queste parti si arriva fino a temperature ben al di sotto dello zero termico. Aosta conta meno di 40 mila abitanti ed ha le medesime caratteristiche di tutte le altre città che si trovano a fondovalle. Le opportunità offerte per chi risiede ad Aosta sono numerose: non si tratta unicamente di sciare, con una stagione invernale che inizia davvero prestissimo, visto che recandosi al ghiacciaio Zermatt si può cominciare a divertirsi sulla neve già dal mese di ottobre. Ottimi anche i servizi, dal momento che la Valle d’Aosta è una regione autonoma, in cui le risorse sono maggiori rispetto ad altre regioni.

Quali sono le zone migliori dove comprare casa

Le aree residenziali presentano un gran numero di aspetti in comune. In effetti, c’è la Champoluc, che nel tempo è diventata particolarmente turistica, e il discorso vale sicuramente anche per la Valtournenche, nella valle di Cervinia. Un bel po’ di traffico e turisti in meno, invece, nella Valpelline, idem nella Valle di Champorcher, senza dimenticare anche le tre bellissime valli del Gran Paradiso, ovvero Val di Rhemes, Val di Cogne e Valsavarenche.

Nel caso in cui stiate pensando all’acquisto di una seconda casa dove passare le vacanze estive e invernali, allora potreste pensare al Valnontey, che si trova proprio alla base del Gran Paradiso. Qui ci si può immergere senza problemi nella natura, ma non bisogna dimenticare come ci siano tantissimi ristoranti dove poter apprezzare dei buonissimi e gustosi piatti e prelibatezze locali.

In effetti, c’è un’ampia gamma di scelta tra cui scegliere ed è facile intuire come l’individuazione della zona migliore dove vivere e stabilirsi varia in base alle proprie esigenze e preferenze. Non c’è dubbio, ad esempio, che il centro storico di Aosta rappresenta una delle aree migliori e anche più ricercate da chi si vuole trasferire ad Aosta. In effetti, nelle zone più centrali ci sono tante tracce della storia di questa città che, nel corso dei secoli, ha sempre rappresentato un punto geograficamente strategico tra l’Italia il resto dell’Europa. L’Arco di Augusto, ma anche la Porta Pretoria e Piazza Emile Chanoux. È facile intuire, proprio per tutti questi motivi, come i prezzi nel centro storico di Aosta siano molto più cari, visto che si arriva a superare i 2500 euro al metro quadro. Se invece vi spostate nella zona del comune di Charvensod, ecco che avrete serenità e tano verde, con un costo in media al metro quadro decisamente più limitato.