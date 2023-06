Il Consiglio comunale di Valtournenche si è riunito, per la prima volta dopo le elezioni del 21 maggio, mercoledì 7 giugno 2023.

I lavori si sono aperti con l’esame della condizione degli eletti. Non sono emerse cause di ineleggibilità o incompatibilità e i 15 consiglieri sono stati dunque convalidati all’unanimità.

Il Consiglio ha preso atto del giuramento di sindaco Elisa Cicco e vicesindaco Massimo Chatrian.

Si è proceduto (minoranze astenute) con l’elezione di Gilbert Pession a presidente del Consiglio.

Il capogruppo di Votornèn Uni Roberto Avetrani ha affermato che «in un Consiglio così piccolo, si tratta di una carica non necessaria» e Luciano Maquignaz, capogruppo di Territorio Innovazione Sviluppo, ha condiviso questo orientamento. Nel proprio discorso di insediamento, Pession ha detto: «Siamo qui in rappresentanza dei cittadini di Valtournenche che ripongono in noi la nostra fiducia e che dobbiamo cercare di non deludere. La campagna elettorale è finita, il responso elettorale è chiaro e dobbiamo essere consapevoli che una parte della popolazione aveva scelto le proposte dell’opposizione. Spero quindi che in questo luogo si sviluppi un dialogo costruttivo che includa tutti».

Sono stati approvati gli indirizzi generali di governo. La sindaco Cicco ha dato lettura del documento, che ripropone integralmente il programma elettorale, allegato al comunicato.

Il capogruppo Maquignaz ha commentato: «Molti aspetti sono condivisibili e molti altri no. Siccome bisogna votarlo nel complesso, il nostro voto sarà contrario». Il capogruppo Avetrani ha scusato l’assenza di Valentina Herin e ha letto un suo messaggio: «La nostra intenzione non era di vincere ma di rivitaliziare lo spirito di comunità. Siamo aperti ai suggerimenti di tutti e siamo a disposizione del Consiglio con il dovere di vigilare sull’attività della maggioranza e delle Giunta». Ha poi affermato: «Se votassimo il programma, saremmo in maggioranza. L’unità non è però data dal fatto di pensarla tutti allo stesso modo bensì dalla capacità di confronto. Faccio notare che ci dobbiamo preoccupare del numero di cittadini che disertano le urne. Sono mancati circa 700 voti su 1.800. Dobbiamo dunque incentivare tutte le forme di partecipazione al Consiglio. Non ripetiamo gli errori del passato (commissariamento e lista unica)». Ha promesso alla maggioranza che non le saranno fatti sconti ma che il gruppo è disponibile «a collaborare per affrontare le sfide che ci riguardano tutti. Il programma è ambizioso ed è probabile che se ne realizzerà solo una parte.

Cerchiamo di realizzare le priorità condivise e di soddisfare le necessità essenziali. Realizziamo i progetti che da anni giacciono nei cassetti del Comune. Lavorando per i nostri cittadini, lavoreremo anche per i turisti: le due cose devono procedere armonicamente, di pari passo. Nel programma mancano un po’ gli aspetti ambientali: abbiamo sul territorio fonti di energie alternative e dobbiamo collaborare con chi può aiutarci a sfruttarle, diminuendo così anche i costi di gestione di alcune nostre infrastrutture. Diamo risposta alle difficoltà delle nostre famiglie e ai giovani che guardano altrove per il loro futuro». Ha infine annunciato l’astensione.

È stata data comunicazione della composizione della Giunta comunale, definita con decreto del sindaco di giovedì 1° giugno. Sono stati individuati quali assessori Luca Barmasse, Rino Pascarella, Luca Vallet, e Chantal Vuillermoz.

Le deleghe sono state così attribuite:

• Massimo Chatrian – vicesindaco – lavori pubblici

• Luca Barmasse – servizi socio-scolastici, politiche giovanili, strategia e sviluppo del territorio

• Luca Vallet – agricoltura, territorio e ambiente

• Chantal Vuillermoz – turismo, sport e montagna

• Rino Pascarella – patrimonio immobiliare, mobiliare e viabilità.

La sindaco Elisa Cicco si riserva le competenze in materia di bilancio e urbanistica.

Alessandro Castellaro – ecologia e piccole manutenzioni

• Sandro Siervo – sanità

• Chantal Pession – politiche sociali

• Elmo Meynet – cultura e tradizione

• Gilbert Pession – rapporti con le Associazioni

Il Consiglio ha eletto la Commissione elettorale comunale. Il sindaco è componente di diritto; per la maggioranza sono stati eletti componenti effettivi Alessandro Castellaro e Chantal Vuillermoz; per la minoranza Paolo Madotto. I componenti supplenti eletti dalla maggioranza sono Luca Barmasse e Luca Vallet; quello di minoranza è Valentina Hérin.

I lavori si sono conclusi con con la determinazione delle indennità da corrispondere agli amministratori e dei gettoni di presenza per i consiglieri sino al 31 dicembre 2023. Il sindaco che non ha richiesto il collocamento in aspettativa, percepirà 2.184 euro lordi mensili oltre a una diaria di 600 euro. Il vicesindaco percepirà 1.501,50 euro mensili lordi e gli assessori 546 euro. Il gettone di presenza è stato quantificato in 136,5 euro per ogni seduta.

Il capogruppo Roberto Avetrani ha ricordato che, nel decennio scorso, il compensi della Giunta erano il doppio rispetto agli attuali. Ha annunciato l’astensione dicendo che, comunque, «non sono queste le cifre che incidono sul Bilancio comunale». Il capogruppo Luciano Maquignaz ha annunciato l’astensione del proprio gruppo.

Nello spazio dedicato alla comunicazioni, il vicesindaco Massimo Chatrian ha chiesto ai presenti un minuto di raccoglimento in memoria degli imprenditori Dario Zanetti e Italo Ferri, recentemente deceduti.

In chiusura, la sindaco ha detto: «Oggi è il 7 giugno 2023, il nostro compito è di scrivere le pagine del futuro. Concentriamoci su ciò che dobbiamo fare e lasciamo andare il passato».