Milena Béthaz apre a Milano la rassegna “Libri in-chiostro” con il racconto di “Un cuore in vetta”

Dopo le numerose presentazioni di grandissimo successo in Valle d’Aosta, Milena Bhétaz aprirà la rassegna milanese “Libri in-chiostro” con il racconto della sua straordinaria storia, scritta nel suo “Un cuore in vetta. La seconda vita di una donna più forte del destino”; dialogherà con lei nel meraviglioso Chiostro di Sant’Angelo Luisa Vuillermoz, Direttore di Fondation Grand Paradis, amica e compagna di molte avventure fra cui la salita alla cima del Gran Paradiso. Introduce e modera l’editore di TS Edizioni, Giuseppe Caffulli. L’incontro sarà un’occasione preziosa per condividere con il pubblico milanese la sua incredibile storia di vita, vissuta nello scenario del Parco Nazionale Gran Paradiso e delle sue vette.

L’appuntamento è per giovedì 8 luglio alle ore 18.00 nel chiostro del convento francescano di Sant’Angelo in piazza Sant’Angelo, 2 a Milano. Gli organizzatori – la Provincia Sant’Antonio dei Frati minori e la Fondazione Terra Santa, in collaborazione con TS Edizioni e il Commissariato di Terra Santa del Nord Italia – intendono, con questo ciclo, proporre incontri, autori e idee per affrontare il tempo presente.

L’atleta e guardaparco ripercorrerà le vicende della sua storia straordinaria: dal titolo di campionessa mondiale di skyrunning all’attività all’interno del Parco Nazionale Gran Paradiso fino al terribile incidente nell’agosto del 2000, quando fu colpita da un fulmine mentre era in perlustrazione nella Valle di Rhêmes. Protagonisti saranno anche la tenacia e la forza di volontà fuori dal comune che l’hanno sempre sorretta negli anni duri che sono seguiti all’incidente e nel lento ma eccezionale recupero.

Dopo l’appuntamento di Milano, Milena Béthaz tornerà a raccontare la sua incredibile storia di coraggio e amore per la montagna durante gli appuntamenti estivi del Gran Paradiso Film Festival, il festival internazionale di cinema naturalistico organizzato da Fondation Grand Paradis nelle valli del Gran Paradiso nei mesi di luglio e agosto.