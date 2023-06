Può essere utile contattare un'impresa che si occupa di interventi di derattizzazione urgente e poi in realtà si parla di imprese che non si occupano solo di derattizzazione ma si occupano anche di disinfestazione e quindi nel caso della derattizzazione parliamo di allontanare da un determinato locale e quindi può essere un locale abitativo come un appartamento oppure una villa.

Oppure può essere un locale aperto in pubblico come ufficio o come una scuola o come un ospedale o come un ristorante come qualsiasi altro tipo di locale dei Ratti nei topi e dei roditori che potrebbero essere veicoli di malattie infettive e quindi non si scherza.

Ma poi in genere si occupano anche di disinfestazione e quindi di allontanare altri animali infestanti e quindi parliamo di formiche, o tarli, pulci, pidocchi, vespe, mosche, scarafaggi blatte per fare solo degli esempi che l'elenco sarebbe lungo.

Tra l'altro ci sono molte persone che dobbiamo considerare che hanno una vera e propria fobia per questi animaletti e ognuno ha la sua e c'è chi li ha per i ragni o chi per gli scarafaggi o chi per i topi, e quindi sono persone che di sicuro hanno nel loro telefonino un numero di un'impresa di disinfestazione perché vogliono contattarla subito e non vogliono aspettare perché sennò starebbero in angoscia per tutto quel tempo

E paradossalmente sono persone che hanno maggiori possibilità di far risolvere subito questo problema proprio perché non perdere tempo, ben consci a differenza di altri che comunque questi animali infestanti tutti hanno in comune la caratteristica di riprodursi molto rapidamente, e quindi non si può perdere tempo sostanzialmente.

Mentre purtroppo dobbiamo dire che ci sono delle persone che perdono troppo tempo e cincischiano non comprendendo che poi magari da che hanno visto due topi in casa poi si ritroveranno una colonia perché si saranno riprodotti nel frattempo che loro hanno perso tempo magari andando a cercare prodotti chimici inutili in qualche supermercato o negozio di casalinghi sperando di risolvere il problema in autonomia e in realtà non risolvendo solo nulla, e anzi peggiorando la situazione.

In certe situazioni un intervento di derattizzazione è fondamentale

Fermo restando che come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un intervento di derattizzazione in certi casi è fondamentale lo stesso prevede di allontanare in via definitiva topi e ratti in ambienti urbani garantendo anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti che è un altro servizio interessante.

Queste imprese praticamente si impegnano ad attuare degli interventi di derattizzazione sistematica che devono rispettare l'ambiente e soprattutto devono rispettare le normative di riferimento che sono previste dell'istituto superiore di sanità e sono degli interventi che prevedono l'utilizzo di prodotti che non devono essere dannosi per l'ambiente quanto per capirci.

Questo significa utilizzare prodotti certificati e testati tutelando quindi la salute delle persone che stanno all'interno di quel locale e anche eventualmente da animali di compagnia.

Per quanto riguarda il prezzo del loro intervento è chiaro che dipende dalla gravità del problema e soprattutto dall'ampiezza dei locali.