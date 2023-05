ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE NOM PROPRE DE L'ESPRIT SAINT EST LA CHARITÉ

En cette solennité de la Pentecôte, nous clôturons le temps fort de la Pâques de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous entrons dans le temps ordinaire. Jésus nous donne son Esprit, car sans cette puissance d'amour, "rien n'est en aucun homme, rien qui ne soit perverti", selon les paroles de la Séquence. Jésus dit: "Recevez l'Esprit Saint". C'est ce don du Père et du Fils qui est le Principe d'unité dans l'Église et dans le monde, car l'Esprit du Seigneur remplit l'univers.



1. LE DON DE LA CHARITÉ.

Il y a une continuité entre la Pâques et la Pentecôte qui en est son couronnement. La préface de ce jour confirme cette vérité: "Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique".

Avec la Pentecôte, commence officiellement le temps de l'Esprit Saint, le temps de l'Eglise, le temps de la mission dans le monde. Le titre de notre méditation nous introduit dans le mystère de la troisième personne de la Trinité, le Saint Esprit. Pourquoi la charité est proprement réservée à l'Esprit Saint?

Dieu est amour et communique son amour à toutes les créatures par son Fils et son Esprit. Saint Paul dit dans son Épitre au romains:"L'amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par son Esprit qui habite en nous"Rm5,5. Et dans la séquence, l'Esprit Saint est appelé "Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur". L'Esprit de charité est en même temps principe d'unité, de concorde et de la mission.



2. LE DON DE L'UNITÉ.

Le don de la charité est actualisée par la concorde, l'harmonie, l'unité dans la diversité de la première communauté chrétienne. Ce don que l'Esprit répand dans nos coeurs qui fait "que tous soient un", n'est pas le conformisme à une règle défectueuse établie par les hommes. Il renferme au contraire l'identité de chacun à travers l'ouverture aux autres. Le don de l'unité produit la joie du coeur, la liberté, l'harmonie et la symphonie dans la différence. C'est ainsi que les apôtres réunis en communauté, après avoir reçu l'Esprit Saint sous forme de langue de feu, ont vaincu la peur et ont commencé à parler les langues, et ceux qui les entendaient parler, étaient stupéfaits, car chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. L'Esprit Saint n'est pas l'Esprit du désordre, mais de la concorde. Là où on ferme les portes contre l'Esprit Saint, même si on parle la même langue, on partage la même culture, la même religion, la même race, la même idéologie politique, on ne cesse d'expérimenter l'enfer de la division, de l'indifférence, de la dispersion et de la destruction mutuelle. Sans l'Esprit de charité, c'est le chaos du tour de babel. Là où il n'y a pas d'effusion de l'Esprit Saint, il y a la confusion. Sans l'Esprit Saint, on vit dans l'aversion qui produit à son tour la perversion. La communauté destinée à devenir congrégation devient agrégation et ségrégation . C'est le dam! C'est le gâchis! C'est l'enfer. Ouvrons les portes à l'Esprit Saint pour vivre dans la vraie fraternité et amitié.



3. LE DON DE LA MISSION.

L'Eglise née du coeur transpersé du Christ sur la croix est de nature missionnaire par l'action du Saint Esprit. La mission est l'oeuvre de la sainte Trinité où le Père envoit son Fils unique pour nous révéler sa tendresse. Jésus en retournant au Père donne son Esprit, l'Esprit Consolateur, l'Esprit de vérité et de charité pour vivifier de l'intérieur tout homme qui l'accueille et pour maintenir dans l'unité son Eglise qui vit dans les tempêtes du monde. Jésus dit:"De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie: recevez le Saint Esprit ". L'Eglise pneumatique est charismatique dans le sens du rayonnement de la sainté dans le monde. Avec l'Esprit Saint, la parole du Christ est confirmée à travers son effusion. La mission passe du prosélytisme fanatique au témoignage de la foi vécue dans la vérité, dans l'humilité et quelque fois dans l'humiliation, dans la charité qui est l'essentiel de tous les dons. La mission est le partage de la joie d'avoir accueilli l'Esprit du Seigneur, cette puissance salvifique qui permet de libérer les prisonniers, de consoler les coeurs brisés, de réconcilier ceux qui ne se tendent pas la main, et de pardonner ceux qui vivent dans les tourments de leur péchés qui sans la grâce seraient impardonnables.



4. PRIÈRE D'INVOCATION

Viens Esprit de charité briser nos chaines d'égoisme, de suffisance, pour nous nous rendre tous frères et soeurs.

Viens Esprit de vérité combattre en nous l'esprit du mensonge et nous rendre témoins de ta vérité qui nous rend libre.

Viens panser les blessures des coeurs affligés de violence, de calomnie, d'intolérance, de persécution. Oh toi le Maître de l'impossible, change le coeur des méchants, en coeur de chair sensible et transforme les en instrument de ta paix.

Viens, Esprit Saint. Pénètre le coeurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.



Paix et joie frère et soeur

Bonne fête de pentecôte.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera